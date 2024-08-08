Алаудинов оценил ситуацию в Курской области

Алаудинов: один отряд спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области

Ситуация в Курской области не является критической, в регион прибыл один из отрядов спецназа «Ахмат», сообщил Алаудинов. Он заверил, что украинские силы будут уничтожены. Генштаб заявил, что продвижение ВСУ в регионе остановлено

Ситуация в Курской области не является критической, в регион уже прибыл отряд спецназа «Ахмат», сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа Апты Алаудинов в видеообращении в телеграм-канале.

Он сообщил, что находится в Курской области, как и один из отрядов спецназа «Ахмат».

«Ничего критического, трагического не произошло. Да, противник зашел на приграничные территории. Несколько населенных пунктов заняты противником. Он максимально пытается продвигаться, наращивает все свои силы, которые он освободил от белорусской границы <...> Эти силы будут уничтожены», — сказал он.

Алаудинов отметил, что считал ситуацию «менее обширной». Однако «ничего критического», по его словам, на месте нет.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. На следующий день глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, утром 6 августа область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них было убито, еще 200 — ранены.

Минобороны отчитывалось об уничтожении украинских сил и техники в приграничных районах Курской области, а также ударах по скоплениям украинских сил в граничащей с ней Сумской области.

Курские власти сообщали об обстрелах, раненых и погибших. С приграничных территорий, по словам врио главы региона Алексея Смирнова, выехали несколько тысяч человек. Вечером 7 августа в регионе ввели режим ЧС. По данным Минздрава, ранения в результате атаки получил 31 человек, в том числе шесть детей.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией».