Аббас пообещал добиться признания Палестины и ее членства в ООН

Палестина будет добиваться признания независимости новыми странами и полноправного членства в ООН, заявил Аббас. В апреле соответствующую резолюцию заблокировали США из-за власти ХАМАС в секторе Газа

Махмуд Аббас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Палестина продолжит работу, нацеленную на признание суверенитета новыми странами и обретение полноценного членства в ООН, заявил в интервью «РИА Новости» палестинский президент Махмуд Аббас.

«Мы продолжим нашу работу в ООН, нацеленную на обретение полноценного членства в организации и признание палестинской государственности новыми странами, продолжим наши политические, дипломатические и юридические усилия по прекращению оккупации территорий государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал он.

Палестина — историческая область на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН предложила разделить ее на два независимых государства — арабское и еврейское, а также установить специальный международный режим для Иерусалима. Спустя год независимость в одностороннем порядке провозгласил Израиль. Он получил контроль над сектором Газа, Восточным Иерусалимом, большей частью Западного берега реки Иордан, Голанскими высотами и Синайским полуостровом по итогам шестидневной войны в 1967 году. В 1979-м Синайский полуостров вернулся в состав Египта в обмен на признание Израиля, в 1993-м палестинскому руководству передали Западный берег и Голанские высоты, в 2005-м войска вывели из сектора Газа, куда позднее к власти пришло палестинское радикальное движение ХАМАС. Палестина провозгласила свою независимость в 1988 году, но остается частично признанной. По состоянию на август 2024 года ее суверенитет признали 147 из 193 государств — членов ООН.

10 мая Генассамблея ООН призвала Совет Безопасности рассмотреть вопрос о полноправном членстве Палестины во всемирной организации. Ее устав предполагает такой сценарий в случае соответствующей рекомендации Совбеза. Эту инициативу поддержали 143 страны, против высказались девять, еще 25 воздержались от голосования. Принятие резолюции возможно в случае ее одобрения двумя третями государств-членов.

В апреле резолюцию Совбеза о членстве Палестины в ООН заблокировали США. Американский постпред во всемирной организации Роберт Вуд объяснил это решение вопросами о соответствии критериям государства, указав на то, что сектором Газа руководит ХАМАС. «Мы давно призывали палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь установить атрибуты готовности к государственности», — заявил Вуд. Глава МИД Израиля Исраэль Кац связал возможное членство Палестины в ООН с «поощрением боевиков ХАМАС» и заявил о «вреде усилиям по освобождению израильских заложников».

Представители Палестины отвергают эти аргументы, указывая на то, что членство в ООН не будет альтернативой переговорам с Израилем и «даст надежду палестинскому народу на достойную жизнь в рамках независимого государства». На данный момент Палестина обладает статусом постоянного наблюдателя в ООН.