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Экс-министра спорта Дагестана обвинили в содействии терроризму и убийстве

Экс-министру спорта Дагестана Магомедову предъявили обвинения в содействии терроризму, убийстве двух и более человек и незаконном ношении огнестрельного оружия. До этого его арестовали по делу о растрате
Магомед Магомедов
Магомед Магомедов (Фото: администрация МО «Город Кизилюрт»)

Следствие предъявило обвинение в содействии терроризму и причастности к убийству бывшему министру спорта Дагестана Магомеду Магомедову, следует из карточки дела на сайте столичных судов.

Ранее экс-министра обвинили по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере; до десяти лет лишения свободы). Теперь в карточке дела фигурируют также обвинения по ч.2 ст. 205.1 (вовлечение в террористическую деятельность с использованием служебного положения; от 10 до 20 лет заключения), ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом; от восьми до 20 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 222 (незаконное приобретение или передача огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное организованной группой; от восьми до 12 лет заключения).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Басманного суда.

Магомедов был министром спорта Дагестана в 2012–2021 годах. Сотрудники ФСБ задержали его 3 октября прошлого года, когда он занимал пост мэра дагестанского города Кизилюрт. Источники РБК сообщали, что у него в коттедже и на месте работы прошли обыски, а самого Магомедова на вертолете доставили в Москву. Уже 4 октября его отправили под арест. По делу о растрате арестован еще один фигурант — руководитель управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев.

По данным «Московского комсомольца» и телеграм-канала Baza, в ночь на 20 июля Магомедов пытался покончить с собой: его обнаружили с ранениями и отвезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

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«Коммерсантъ» писал, что Магомедову инкриминируют хищение десятков миллионов рублей, выделенных на проведение различных спортивных мероприятий. По данным телеграм-канала SHOT, его также проверяли по факту присвоения 14 млн руб. в 2008 году (тогда он был главой Гергебильского района Дагестана), выделенных на проведение берегозащитных работ в Гергебиле, и 9 млн руб., предназначенных для аналогичных работ в селе Аймаки. Еще один эпизод — присвоение почти 50 млн руб., выделенных на строительство оросительного канала и проведения питьевой воды для жителей села Кикуни.

По информации SHOT, Магомедова также проверяли на причастность к резонансным убийствам и покушениям в республике, начиная с первой половины 1990-х, а также созданию ОПГ из жителей Гергебильского района. Источник РБК говорил, что в криминальных кругах республики Магомедов известен под прозвищем Большой Махач.

68-летний Магомедов — уроженец Кикуни Гергебильского района. Собеседник РБК рассказывал, что чиновник пережил несколько покушений. В 2005 году в Кизилюрте неизвестные расстреляли его джип. Следствие и суд признали заказчиком экс-главу Кизилюртского района Абдурахмана Гаджиева. Он был партнером Магомедова по бизнесу. Тогда погиб его племянник, а сам чиновник не пострадал. В бытность Магомедова главой Гергебильского района в машине, припаркованной на пути следования его кортежа, сработала радиоуправляемая бомба. Магомедов выжил, а погибли проезжавшие мимо пассажиры ВАЗ-2106 — муж с женой и три их дочери.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Елена Степанова
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