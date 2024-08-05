Осужденный бывший вице-премьер Дагестана вернулся из зоны спецоперации

Из зоны специальной военной операции на Украине вернулся бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, который был ранее осужден за мошенничество. Об этом сообщает глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.

«Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями», — написал он в телеграм-канале.

В конце февраля 2024 года Хадулаев сообщил, что есть информация о нахождении Исаева в зоне спецоперации. «Если это так, то получается это первый из самых высокопоставленных чиновников-дагестанцев, хоть и бывший, принимающий там участие», — написал Хадулаев.

В феврале 2018 года оперативники ФСБ и МВД задержали Исаева, а также еще четырех высокопоставленных республиканских чиновника.

Их обвинили в хищении средств, выделенных из бюджета Дагестана для реализации социальных программ на территории региона, по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Общий ущерб составил 95,8 млн руб. В январе 2020 года его приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.