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Политика ,  
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В Финляндии заявили о прогрессе в деле о повреждении Balticconnector

В октябре 2023 года трубопровод Balticconnector был поврежден. Финские власти заподозрили в причастности судно Newnew Polar Bear, которое шло под флагом Гонконга
Фото: raja.fi
Фото: raja.fi

Расследование по делу о повреждении газопровода Balticconnector продвинулось вперед, сообщил старший следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи, передает финская государственная телерадиокомпания Yle. По его словам, результаты, вероятно, будут оглашены не раньше осени.

Полиция расследует дело по статье о причинении ущерба в особо крупном размере. Сейчас следствие выясняет маршрут передвижения контейнеровоза Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

В конце мая Reuters сообщал, что эстонские власти не получили от китайской стороны ответа на запрос об оказании юридической помощи. Лохи не уточнил, получила ли финская полиция запрашиваемую информацию от китайских властей.

Трубопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией возобновил работу
Политика
Фото:Eero Vabamаgi / IMAGO / Global Look Press

В ночь на 8 октября 2023 года в Balticconnector зафиксировали падение давления. Также был поврежден телекоммуникационный кабель. Версию, что трубопровод получил повреждения в результате «деятельности извне», подтвердил тогда финский президент Саули Ниинисте (занимал этот пост до марта 2024 года).

В конце того же месяца финская полиция обнаружила якорь на месте утечки. Тогда же правоохранители заподозрили в повреждении газопровода Newnew Polar Bear. 9 октября судно выполнило второй рейс из Китая по Северному морскому пути через Калининград в Большой порт Санкт-Петербург и прибыло к причалам «Первого контейнерного терминала».

Для восстановления трубопровода понадобилось семь месяцев — 22 апреля он возобновил работу. Оператор уточнил, что в первый день эксплуатации по трубопроводу было передано 60 ГВт·ч газа.

Balticconnector проходит по дну Балтийского моря от финского Инкоо до эстонского Палдиски. Коммерческая деятельность трубопровода началась 1 января 2020 года.

Balticconnector предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе. Длина трубопровода составляет около 80 км, а его пропускная способность достигает 2,6 млрд куб. м в год.

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