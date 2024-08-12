ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины

По словам военнопленного, он должен был дойти сначала до Курска, затем до Белгорода, чтобы «захватить побольше территорий»

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В Беловском районе Курской области задержан военнослужащий 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила ФСБ.

Спецслужба сообщила, что ему и сослуживцам было приказано «в случае оказания местным населением сопротивления расстреливать всех на месте». По словам задержанного, украинские военные «занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести».

«Наша цель — дойти сначала до Курска, от Курска дойти до Белгорода, чтобы захватить побольше территорий и чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территории», — объяснил пленный во время допроса.

Как сообщила ФСБ, во время боя пленный «был брошен своими сослуживцами и попытался самостоятельно вернуться на территорию Украины, но был задержан».

Утром 6 августа украинские военнослужащие попытались прорваться на территорию Курской области, с тех пор в регионе идут бои.

По данным на 10 августа, из приграничных районов эвакуировали уже более 76 тыс. человек. В тот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Беловский район зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, но ситуация была стабилизирована. Минобороны 11 августа сообщило, что пресекло попытки прорыва украинских сил в Беловский район. Днем 12 августа власти объявили об эвакуации жителей района.

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией».