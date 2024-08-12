Суд приговорил бывших топ-менеджеров Нота-банка к срокам от 5 до 11 лет

Экс-совладелец Нота-банка Дмитрий Ерохин получил 11 лет колонии общего режима, а его брат Вадим — восемь. Дело связано с хищением более 27 млрд руб. В 2019 году братья уже были осуждены за хищения из банка вместе с гадалкой

Фото: Moscowcourts / Telegram

Останкинский районный суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам Нота-банка по делу о хищении более 27 млрд руб. — в частности, бывший совладелец банка Дмитрий Ерохин получил 11 лет колонии общего режима, а его брат Вадим — восемь, сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Корпоративный директор Тимур Исхаков, директор департамента экономической безопасности Алексей Киреев и начальник отдела кредитования Андрей Симаков получили по пять лет. Все они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), уточнила прокуратура Москвы.

«Ерохин, Симаков взяты под стражу в зале суда. Исхаков Т.А., Киреев А.В. освобождены от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы в связи с его фактическим отбытием», — говорится в сообщении судов.

По версии следствия, бывшие топ-менеджеры Нота-банка «при помощи подчиненных организовали хищения средств банка под видом процедуры кредитования подконтрольных юридических лиц, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли».

С сентября 2014 года по октябрь 2015-го фигуранты дела по указанию Дмитрия Ерохина перечислили деньги со счетов банка на расчетные счета 64 подконтрольных организаций-заемщиков по фиктивным кредитным договорам на общую сумму более 26,8 млрд руб. Затем они распорядились похищенными деньгами по своему усмотрению.

В июле 2015 года по поручению того же Ерохина было зарегистрировано юридическое лицо якобы для реализации инвестиционного соглашения, а в качестве контрагента была привлечена подконтрольная сообщникам фирма. Потом «под видом строительства дачного коттеджного поселка и рекреационного комплекса в Московской области, с последующим приобретением земельных участков» были оформлены документы на открытие юрлицу кредитной линии и перечислены 300 млн руб. со ссудного счета банка. Таким образом, бывшие топ-менеджеры «получили под видом расчетов в рамках инвестиционного проекта фактическую возможность распоряжаться похищенными денежными средствами», считает следствие.

Осужденные также оштрафованы на суммы от 500 тыс. руб. до 2,5 млн.

Весной 2019 года Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к трем с половиной годам колонии общего режима по делу о хищении в Нота-банке. Братья Ерохины тогда получили восемь с половиной и шесть лет соответственно. Речь шла о хищении 2,2 млрд руб. По делу проходили также финансовый директор банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса. Гадалке вменяли подстрекательство — она «воспользовалась влиянием» на сестер и склонила их к хищению, полагало обвинение. Летом того же года суд освободил Михай от наказания в связи с истечением срока давности.