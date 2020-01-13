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СМИ узнали об отказе продлить арест осужденного совладельца Нота-банка

Мосгорсуд отказал в продлении срока ареста бывшего совладельца Нота-банка Вадима Ерохина из-за отсутствия новых обстоятельств по делу о растрате 25 млрд руб. в кредитном учреждении. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно сообщению, апелляционный суд постановил, что банкир пробыл в СИЗО максимально возможный срок, а новых обстоятельств для того, чтобы продлить ему меру пресечения, не оказалось.

Установленный срок заключения под стражей банкира закончится 25 января. Теперь по решению суда осужденный за хищение средств Ерохин будет отправлен в колонию, что затруднит расследование с его участием. В настоящее время он пребывает в столичном СИЗО-6.

Суд отпустил на свободу гадалку из дела Нота-банка
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Жалобу на решение Тверского суда об отказе в продлении срока ареста банкира подала в апелляционную инстанцию Мосгорсуда Генпрокуратура, которая увидела в этом нарушение положения УПК России. Ранее Тверской суд отказал в удовлетворении ходатайства следственного департамента МВД.

Адвокат Ерохина Константин Майданюк в свою очередь требовал оставить в силе решение суда первой инстанции.

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть дело о хищении ₽25 млрд
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Расследование в отношении руководства Нота-банка по факту хищения из кредитного учреждения 25 млрд руб. началось пять лет назад. Согласно версии следствия злоумышленники выдавали кредиты подставным фирмам. Было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 «Мошенничество и растрата в особо крупном размере» УК РФ. Вадиму Ерохину и его брату Дмитрию выдвинули обвинения в сентябре 2019 года.

В марте 2019 года братьям Ерохиным вынесли приговор по еще одному делу — хищение из средств Нота-банка около 2 млрд руб. По решению суда Дмитрий Ерохин получил восемь с половиной лет колонии, а Вадим Ерохин — шесть лет.

Вадима Ерохина арестовали летом 2016 года, и с тех пор он оставался в СИЗО.

Теги: арест, колония, Нота-банк, совладелец
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