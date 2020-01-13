СМИ узнали об отказе продлить арест осужденного совладельца Нота-банка

Мосгорсуд отказал в продлении срока ареста бывшего совладельца Нота-банка Вадима Ерохина из-за отсутствия новых обстоятельств по делу о растрате 25 млрд руб. в кредитном учреждении. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно сообщению, апелляционный суд постановил, что банкир пробыл в СИЗО максимально возможный срок, а новых обстоятельств для того, чтобы продлить ему меру пресечения, не оказалось.

Установленный срок заключения под стражей банкира закончится 25 января. Теперь по решению суда осужденный за хищение средств Ерохин будет отправлен в колонию, что затруднит расследование с его участием. В настоящее время он пребывает в столичном СИЗО-6.

Жалобу на решение Тверского суда об отказе в продлении срока ареста банкира подала в апелляционную инстанцию Мосгорсуда Генпрокуратура, которая увидела в этом нарушение положения УПК России. Ранее Тверской суд отказал в удовлетворении ходатайства следственного департамента МВД.