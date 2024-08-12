Китай заинтересовался борьбой с дронами на фоне конфликта Москвы и Киева

Китайские военные, изучив опыт военных действий на Украине и в секторе Газа, призвали создать «более умные и высокоэффективные» системы борьбы с дронами. США обещали Китаю «беспилотный ад» в случае вторжения на Тайвань

Китайские компании начали активнее разрабатывать оружие для борьбы с беспилотниками, сообщает South China Morning Post. Издание отмечает, что командование Народно-освободительной армии (НОАК) внимательно следит, как дроны используются в военном конфликте России и Украины, и регулярно проводит учения с участием БПЛА.

О некоторых из этих маневров писала официальная газета НОАК The PLA Daily. В одной из статей говорилось, что в Китае изучают различные способы борьбы с дронами, в том числе британское лазерное оружие дальнего действия DragonFire, предназначенное для поражения БПЛА и других летающих целей.

Помимо того, газета часто писала о применении дронов в конфликте на Украине и в секторе Газа, отмечая, что «иностранные военные обычно используют способы обнаружения, радиоэлектронного подавления… и другие средства для осуществления операций против БПЛА и часто достигают хороших результатов». Командование армии призвало создать «более умные и высокоэффективные» системы борьбы с дронами.

В прошлогоднем докладе Пентагона говорилось, что в 2022 году подразделения ПВО НОАК «сосредоточилось на улучшении тактической противовоздушной обороны» и интегрировали в войска гибридные самоходные зенитно-артиллерийские системы, малые специализированные системы радиоэлектронной борьбы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Тогда же НОАК «продолжала уделять особое внимание» развертыванию и применению средств радиоэлектронной борьбы, говорилось в документе.

SCMP отмечает, что противодроновое оружие может оказаться жизненно важным для Китая в случае конфликта в Тайваньском проливе. США обещали, что задействуют против Пекина тысячи дронов, если Китай решится на вторжение на Тайвань. Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро пригрозил материковому Китаю «беспилотным адом»

Тайваньские власти тоже разрабатывают оружие для борьбы с дронами, на эти цели в этом году выделено 4,98 млрд тайваньских долларов ($156 млн).