Китай после угроз США смоделировал блокаду Тайваня дронами

Китай при моделировании нашел преимущество в применении дронов при блокаде острова, похожего на Тайвань, в отличие от «традиционных пилотируемых сил». США ранее обещали устроить «беспилотный ад» в ответ на нападение КНР на Тайвань

Виды Тайваня (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Китай изучил возможность использования исключительно беспилотников для блокады Тайваня, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на статью в китайском академическом журнале Command Control & Simulation от 5 июня.

«Блокада и контроль территории являются типичным сценарием применения массы беспилотников в военных операциях», — написала проектная группа под руководством Чэнь Хуэйцзе, инженера из подразделения 92116 НОАК, в статье. Группа Чэня занимается тестированием и оценкой беспилотных систем и их эксплуатации на военной базе в прибрежном городе Хулудао, провинция Ляонин.

Целью боевой задачи, описанной в исследовании, названо формирование блокады и контроль неназванного узкого по форме острова с похожим на Тайвань рельефом. В сценарии на нем установлено большое количество пусковых установок зенитных ракет, в окружающих водах — военные корабли и подводные лодки. В такой ситуации использование «традиционных пилотируемых сил для разведки и нападений представляет собой проблему низкой экономической эффективности», сказано в статье, в то время как применение дронов, наоборот, дает преимущество.

В моделировании описано использование четырех типов беспилотников: больших и средних (запускаются с материкового Китая) и небольших разведывательных и антирадарных дронов с военных кораблей.

В июне глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро рассказал, что Соединенные Штаты намерены устроить «беспилотный ад» в Тайваньском проливе в случае нападения Китая на Тайвань.

По мнению адмирала, китайские власти настроены на «короткую, но ожесточенную войну, чтобы это стало свершившимся фактом, прежде чем мир сможет взять себя в руки». В ответ на это американская сторона разрабатывает план Hellscape («Адский пейзаж»), он задуман как «ключ к срыву» предполагаемой стратегии Китая.

План предполагает, что, как только китайские корабли начнут пересекать Тайваньский пролив для атаки, американские военные развернут «тысячи» беспилотных подводных лодок, надводных кораблей и беспилотных летательных аппаратов, чтобы заполнить район и дать США, Тайваню и союзникам время для принятия полномасштабных ответных мер.