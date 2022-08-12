Вучич выступил против появления иностранных военных баз в Сербии

Президент Александар Вучич заявил, что пока он является верховным главнокомандующим в Сербии не появится военных баз других государств

Сербия не нуждается в военных базах на своей территории. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, передает Kurir.rs

«Сербии не нужны никакие военные базы, Сербия сама будет защищать свою страну и народ, строить союзы и не стыдиться хороших отношений с Россией, Америкой и Китаем. Мы позаботимся о себе», — сказал Вучич.

Глава государства отметил, что пока он является верховным главнокомандующим никто не будет заставлять Сербию строить военную базу на своей территории.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ранее заявил, что создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом самой страны. Дипломат отметил, что Россия обеспечивает энергетическую стабильность Сербии, а также продолжается военно-техническое сотрудничество.

Президент Сербии ранее отказался вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны стран ЕС. Вучич объснял, что позиция Белграда не является антизападной или русофобской, несмотря на окружение странами НАТО. Он сравнил государство с «маленьким островом».

«Некоторые называют это проблемой. Какая проблема в доверии к своему народу, героическим генам своих граждан и что мы в состоянии защищать нашу землю и хотим иметь право защищать свои границы, свою страну, иметь своих военных и защищать свое небо», — пояснял он.