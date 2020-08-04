Дегтярев назначит зампредом хабаровского кабмина чиновника из Москвы

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что он решил назначить на должность заместителя председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, который до этого момента работал начальником управления в департаменте здравоохранения Москвы.

«В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение. <...> Он грамотный организатор здравоохранения», — написал Дегтярев в Instagram.

Он отметил, что Никонов окончил Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву. Там он получил пост начальника управления делами и координации деятельности столичного Депздрава.

Материал дополняется.