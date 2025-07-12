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Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США

Вучич заверил США в приверженности Сербии сотрудничеству с Вашингтоном
Вучич заверил главного чиновника Госдепа по делам Европы в приверженности сотрудничеству с США. Оно должно быть основой отношений между двумя странами, добавил президент Сербии
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече с ведущим чиновником Госдепартамента США по вопросам Европы Бренданом Ханраханом заверил того в приверженности официального Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена).

Ханрахан, которого госсекретарь США Марко Рубио в апреле назначил новым ведущим чиновником госдепартамента по вопросам Европы, сейчас совершает турне по странам Западных Балкан. Во время визита в Белград он встретился с Вучичем.

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Александр Вучич

Президент Сербии рассказал, что говорил с Ханраханом о вопросах глобальной повестки, отношениях Сербии и США, а также о ситуации на Западных Балканах.

«Особо мы обсудили стратегическое партнерство Сербии и США и развитие сотрудничества во всех областях — от энергетики до искусственного интеллекта, отметив, что продуктивное экономическое сотрудничество должно быть основой отношений между двумя нашими странами», — сообщил он.

Сербия после начала Россией военной операции отказалась вводить санкции против Москвы и продолжила контакты с российской стороной. В то же время Вучич контактировал и с западными партнерами: в начале мая он совершил визит в США.

Президент Сербии говорил, что страну запугивают Россией и подталкивают к введению санкций. «Мы этого не сделали, и нам не стыдно за свои решения, и я не хочу перед вами оправдываться за это», — заявлял Вучич.

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Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
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