Вучич напомнил об угрозах Сербии со стороны НАТО

Представители западных стран призывали Сербию вступить в НАТО, пугая угрозами со стороны России, но опасность для Белграда создал именно Североатлантический альянс, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Prva.

Он рассказал, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем уговаривал его ввести санкции против России, передает ТАСС. «Нам говорят, что Сербия должна войти в НАТО, потому что Россия будет угрожает каждому» — сказал Вучич (цитата по «Новости»). Он заявил, что Сербия не может вступить в НАТО, поскольку именно альянс угрожал ей.

Сербский лидер подчеркнул, что Сербия останется военно нейтральной и не вступит в НАТО пока он является президентом и верховным главнокомандующим.

Вучич напомнил, что 23 апреля исполнится 24 года с даты авиаудара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии, при котором погибли 16 его сотрудников.

В годовщину бомбардировок Югославии 25 марта Вучич спросил у стран НАТО, кто дал им право убивать сербов в 1999 году. «Вы отторгли часть нашей территории. Вы убили 79 детей, 2500 человек — и не только мирных жителей, но и солдат, и полицейских. Кто вы такие, чтобы убивать наших солдат и полицейских, которые находятся на своей территории и в своей стране?» — спросил он.

В 2019 году сербский лидер высказывал мнение, что если бы в 1999 году президентом России был Владимир Путин, Сербию «бомбить бы никто не стал». Он также называл «агрессию» НАТО причиной нежелания страны вступать в блок. «Что касается НАТО, сотрудничество — это всегда хорошо, и приятно прощать, но мы не можем забыть», — отмечал президент.