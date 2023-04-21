Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
Министр в Италии назвал виновных в побеге сына Усса из Италии Политика, 04:56
Макрон и Байден обсудили роль Китая в урегулировании конфликта на Украине Политика, 04:32
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из России Бизнес, 04:08
Вучич напомнил об угрозах Сербии со стороны НАТО Политика, 03:55
Посольство России упрекнуло США из-за украинского зерна Политика, 03:19
У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно Общество, 02:55
«Коммерсантъ» узнал об аресте экс-майора за вмешательство в жизнь Дугиной Общество, 02:44
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Движение на месте взрыва в Белгороде запланировали восстановить к утру Общество, 02:39
Очевидцы рассказали о взрыве в Белгороде Общество, 02:14
В Киевской области сообщили о взрывах и работе ПВО Политика, 02:05
Минцифры поддержало операторов после жалобы на цены на электричество Технологии и медиа, 01:45
WP узнала о планировании Киевом тайных атак на российские силы в Сирии Политика, 01:24
Лавров встретился с президентом Кубы Диас-Канелем и Раулем Кастро Политика, 01:12
Эксперты оценили выгоду от списания крейсера «Петр Великий» Политика, 01:06
Политика ,  
0 

Вучич напомнил об угрозах Сербии со стороны НАТО

Вучич: Сербию призывают вступить в НАТО путем запугивания угрозами от России

Представители западных стран призывали Сербию вступить в НАТО, пугая угрозами со стороны России, но опасность для Белграда создал именно Североатлантический альянс, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Prva.

Он рассказал, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем уговаривал его ввести санкции против России, передает ТАСС. «Нам говорят, что Сербия должна войти в НАТО, потому что Россия будет угрожает каждому» — сказал Вучич (цитата по «Новости»). Он заявил, что Сербия не может вступить в НАТО, поскольку именно альянс угрожал ей.

Сербский лидер подчеркнул, что Сербия останется военно нейтральной и не вступит в НАТО пока он является президентом и верховным главнокомандующим.

Вучич напомнил, что 23 апреля исполнится 24 года с даты авиаудара НАТО по зданию Радио и телевидения Сербии, при котором погибли 16 его сотрудников.

В годовщину бомбардировок Югославии 25 марта Вучич спросил у стран НАТО, кто дал им право убивать сербов в 1999 году. «Вы отторгли часть нашей территории. Вы убили 79 детей, 2500 человек — и не только мирных жителей, но и солдат, и полицейских. Кто вы такие, чтобы убивать наших солдат и полицейских, которые находятся на своей территории и в своей стране?» — спросил он.

В 2019 году сербский лидер высказывал мнение, что если бы в 1999 году президентом России был Владимир Путин, Сербию «бомбить бы никто не стал». Он также называл «агрессию» НАТО причиной нежелания страны вступать в блок. «Что касается НАТО, сотрудничество — это всегда хорошо, и приятно прощать, но мы не можем забыть», — отмечал президент.

Читайте на РБК Pro
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Ботокс впрок: почему в кризис вырос спрос на косметологические услуги
Как мы планируем расходы и доходы в условиях кризиса — кейс AB InBev Efes
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Теги
Сербия Александр Вучич Россия НАТО
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter