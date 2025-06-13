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Военная операция на Украине ,  
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Вучич призвал не считать сербов «маленькими русскими»

Вучич не исключил, что военная продукция из Сербии может попадать на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Вучич отметил, что европейский путь Сербии не должен быть связан с тем, «антироссийски» или «пророссийски» она настроена, страна действует исходя из своих интересов. Также он назвал Украину дружественной
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters)

Сербия никогда не будет настроена против России, но это не значит, что жители страны — это «маленькие русские», заявил сербский президент Александр Вучич на форуме GLOBSEC 2025 в Праге, передает Euronews.

«Европейский путь сейчас не может заключаться в том, что вы за Россию или против нее, и речь не должна идти об этом, потому что мы никогда не будем антироссийскими и никогда не будем против них. Пророссийски настроены — значит, у нас с ними хорошее сотрудничество, но мы никакие не «маленькие русские», как нас представляют многие в Америке. Мы — сербы», — сказал президент Сербии.

Говоря о поставках вооружений Украине, Вучич напомнил: согласно сербским законам, Белград не может поставлять оружие ни Киеву, ни Москве. Однако при продаже военной продукции другим странам нельзя исключать, что оно не попадет в зону конфликта. Президент добавил, что Россия не оказывает «какое-то сильное давление [по этому вопросу], потому что мы действуем как независимое и суверенное государство».

Украину Вучич назвал дружественной Сербии страной и особо подчеркнул, что Киев не признал независимость Косова.

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Политика
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

В конце мая российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что сербские военные предприятия поставляют Киеву боеприпасы, и назвала это «попыткой выстрелить России в спину». Подобные сообщения появлялись и ранее.

Вучич после этого пообещал, что распорядится не исполнять военные контракты, если есть подозрение, что конечным пользователем оружия станет Киев.

11 июня сербский президент впервые за время российской военной операции посетил Украину в рамках саммита «Украина — Юго-Восточная Европа». По его итогам он отказался подписать документ, где содержится тезис с осуждением действий России. Но он пообещал помощь в восстановлении одного региона или одного-двух украинских городов.

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