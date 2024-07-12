МИД призвал сделать четче формулировки ядерной доктрины России для Запада

МИД: формулировки в ядерной доктрине России слишком общие, их нужно уточнить

Представители российской власти в последнее время неоднократно допускали изменение ядерной доктрины из-за Запада. Замглавы МИДа отметил, что формулировки нужно сделать внятнее, чтобы на Западе понимали последствия своих действий

Фото: Ольга Балашова / ТАСС

Военная операция на Украине выявила недостаточность обобщенных формулировок в ядерной доктрине России, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире «Первого канала».

«Игнорирование Западом и прежде всего странами НАТО нашего потенциала в этой сфере и какая-то внутренняя убежденность этой группы, что не дойдет до худшего, как бы они ни глумились над здравым смыслом, предопределяет необходимость все-таки повнятнее, почетче, поопределеннее сказать, что может произойти, если они это будут продолжать», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Дипломат 6 июля уже говорил о необходимости «некой конкретизации» в ядерной доктрине, поскольку ситуация вокруг конфликта России и Украины показала, что «ядерное сдерживание в его прежнем классическом понимании работает не в полной мере».

В июне президент Владимир Путин рассказал, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине на фоне понижения порога применения ядерного оружия на Западе.

Глава государства также заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как «при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен».

1 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит никакой необходимости в пересмотре блоком своей ядерной доктрины, поскольку непосредственной угрозы от России нет.