Япония сменит главу ВМФ и накажет более 200 чиновников Минобороны

Скандалы на японском военном флоте связаны с предоставлением доступа к секретной информации о передвижениях кораблей частным лицам без допуска. Начальник генштаба ВМФ Японии анонсировал свою отставку

Минору Кихара приносит извинения во время пресс-конференции (Фото: Kyodo / Reuters)

Япония сменила главу своих Морских сил самообороны и наказала более 220 чиновников своего Минобороны после череды скандалов, которые включают неправильное обращение с секретной информацией и завышение зарплаты, пишут Bloomberg и Financial Times.

«Эти проблемы подорвали доверие общественности, они неприемлемы», — заявил министр обороны Японии Минору Кихара. Он сообщил, что вернет часть своей месячной зарплаты в знак признания своей ответственности, и пообещал принять меры для предотвращения повторения этих проблем.

Японское Минобороны уточнило, что скандалы вызвало предоставление доступа к секретной информации о передвижениях военных кораблей частным лицам, не имевшим допуска к закрытым сведениям, а также то, что десятки военных дайверов требовали выплаты за работу в опасных условиях, которую они на самом деле не выполняли. Всплыли также случаи, когда должностные лица министерства оскорбляли подчиненных.

За это чиновники были подвергнуты различным наказаниям — от увольнения до официального выговора.

Морские силы самообороны Японии находятся в центре обвинений в неправомерных действиях, пишет Bloomberg. Начальник Генштаба японского флота, он же командующий, адмирал Рио Сакаи ранее заявил, что уйдет в отставку 19 июля, чтобы взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.

Япония планирует повысить расходы на оборону примерно с 1 до 2% ВВП в течение пяти лет, до 2028 года. Правительство отложило принятие решения о том, как оно будет финансировать большую часть дополнительных расходов на вооружение, включая ракеты и истребители. Опросы общественного мнения показывают, что население выступает против повышения налогов для покрытия дополнительных расходов на оборону.

В своей ежегодной «белой книге по обороне» Япония сообщила, что она обеспечила 42% от 43,5 трлн иен (примерно $270 млрд), необходимых для финансирования наращивания военных расходов. Премьер-министр Фумио Кисида, выступая после участия в саммите НАТО в Вашингтоне, который прошел 9–11 июля, сказал, что он поручил министру обороны устранить проблемы и укрепить позиции руководства, чтобы восстановить доверие общественности.

8 июля в Маниле прошли переговоры министров иностранных дел и обороны Японии и Филиппин, по итогам которых стороны заключили соглашение о размещении воинских подразделений на территории друг друга на время военных маневров. В апреле США и Япония объявили о преобразовании двустороннего военного альянса.