ООН оценила, когда численность человечества достигнет пика

Население таких стран, как Китай, Германия и Россия, уже в этом году достигнет своего пика, а в целом население Земли начнет снижаться после 2080-х, следует из доклада ООН

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К середине 2024 года численность населения Земли достигла почти 8,2 млрд человек и, как ожидается, в течение следующих 60 лет увеличится еще на 2 млрд, достигнув пика в 10,3 млрд человек к середине 2080-х годов, говорится в докладе департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН).

Согласно прогнозу, с которым ознакомилась Financial Times (FT), численность населения Земли достигнет пика в 10,3 млрд человек в 2084 году, затем снизится примерно до 10,2 млрд человек к концу столетия. Как отмечает газета, в докладе за 2022 год ООН прогнозировала, что численность населения Земли достигнет пика в 10,4 млрд человек к 2080-м годам и останется на этом уровне до 2100 года. Теперь же предполагается, что к 2100 году в мире будет на 200 млн человек меньше.

«Демографический ландшафт значительно изменился. В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем предполагалось ранее, и мы также наблюдаем немного более быстрое снижение в некоторых регионах с высокой рождаемостью», — приводит FT заявление заместителя генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

В докладе также говорится, что сегодня женщины во всем мире в среднем рожают на одного ребенка меньше, чем в 1990 году. Более чем в половине всех стран среднее число живорождений на одну женщину уже ниже 2,1 — уровень, при котором численность населения считается стабильной. Почти в пятой части всех юрисдикций, охваченных отчетом, включая Китай, Италию, Южную Корею и Испанию, на одну женщину приходилось менее 1,4 живорождения, что ООН называет «сверхнизким».

Население Китая, например, уже к 2100 году может сократиться вдвое — с 1,4 млрд до 639 млн человек, приводит данные из того же доклада ООН The Wall Street Journal. Исследователи называют это «демографическим дивидендом» — в стране гораздо больше людей трудоспособного возраста, чем неработающих младенцев и стариков. По мере того как такие страны становятся богаче, люди естественным образом решают заводить меньше детей, и население начинает стареть, отмечается в докладе.

При этом население Европы к 2100 году сократится на 21% по сравнению с пиковым значением 2020 года, что станет самым большим сокращением среди всех континентов. Также, как следует из доклада, уже к 2079 году людей в возрасте 65 лет и старше в мире будет больше, чем людей моложе 18 лет.

«Если медицина и медицинская наука не смогут справиться с болезнями пожилых людей, у нас будет много недееспособных пожилых людей и все меньше молодых людей, которые могли бы за ними ухаживать, и это станет очень трудным», — заявил FT профессор Лондонской школы экономики Чарльз Гудхарт.

До XIX века население Земли росло медленно, однако резкий скачок произошел в XIX веке. Еще в 1800 году на планете жили, ориентировочно, 970 млн человек, тогда как менее чем через сто лет — уже 1,7 млрд. XX век принес с собой еще более быстрый рост населения — до 7 млрд. Среди причин такого увеличения популяции называют урбанизацию, снижение младенческой смертности за счет развития медицины, улучшение условий жизни, повышение доступности пропитания, расширение гражданских прав и появление контрацептивов. В ноябре прошлого года ООН отчиталась, что население Земли достигло 8 млрд человек. В целом за последние 200 лет численность населения Земли выросла в восемь раз.

Численность постоянного населения России на 1 января 2022 года составила 146,15 млн человек, снизившись за год почти на 296,6 тыс. человек. Из данных Росстата следует, что в 2023 году численность населения снижалась медленнее, чем в 2022 году, когда сокращение составило 532,6 тыс. Данные Росстата не учитывают статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.