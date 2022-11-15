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Население Земли достигло 8 млрд человек

ООН: население Земли достигло 8 млрд человек
Увеличение населения планеты на 1 млрд произошло за 12 лет. При этом отметки 8,5 млрд человечество, согласно прогнозам, достигнет к 2030 году, а пика — 10,4 млрд — к 2080-му
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images

Численность населения Земли превысила отметку 8 млрд человек, сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты всемирной организации.

Увеличение населения планеты на 1 млрд произошло за 12 лет. Отметки 8,5 млрд человечество, согласно прогнозам, достигнет к 2030 году, а пика — 10,4 млрд — к 2080-му.

За последние 200 лет численность населения Земли выросла в восемь раз. Так, например, если в начале 1900-х на планете было всего 1,6 млрд человек, то к началу 2000-х уже 6 млрд, а в 2011 году — 7 млрд. Такой стремительный рост объясняется развитием медицины, достижениями в области санитарии, расширением доступа к питьевой воде, широким охватом вакцинации.

Как указали в ООН, несмотря на постоянное увеличение численности населения, темпы его прироста в последнее время замедляются. Прогнозируется, что более чем в 60 странах число жителей сократится на 1% или более в период с 2022 по 2050 год «из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и в некоторых случаях повышенного уровня эмиграции».

При этом в организации отметили, что более половины прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах — Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Объединенной Республике Танзания.

В то же время согласно прогнозам доля населения мира в возрасте 65 лет и старше вырастет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. Ожидается, что к этому моменту число людей в возрасте 65 лет и старше во всем мире увеличится более чем в два раза.

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ООН отмечает, что ожидаемая продолжительность жизни в мире в 2019 году достигла 72,8 года, что почти на 9 лет больше, чем в 1990 году. Прогнозируется, что дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что средняя глобальная продолжительность жизни составит около 77,2 года в 2050 году.

До XIX века население Земли росло медленно, однако в XIX веке произошел резкий скачок. Еще в 1800 году на планете жили, ориентировочно, 970 млн людей, тогда как менее чем через сто лет — уже 1,7 млрд. XX век принес с собой еще большее ускорение нарастания численности — до 7 млрд. Среди причин такого увеличения популяции называют урбанизацию, снижение младенческой смертности за счет развития медицины, улучшение условий жизни, повышение доступности пропитания, расширение гражданских прав и появление контрацептивов.

Численность постоянного населения России на 1 января 2022 года составила 145,478 млн человек, снизившись за год почти на 693 тыс. человек (минус 0,5%). Смертность в 2021 году увеличилась на 15,1%, до 2,44 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек — минимум с 2002 года. Рождаемость в России сокращается с 2014 года, хотя темпы этого сокращения замедляются.

В июле демографы ВШЭ подготовили долгосрочный прогноз численности населения России, который включает в себя 30 различных сценариев — от резкого спада до 67,4 млн человек и до роста свыше 215 млн человек. В то же время, по данным ученых, наиболее вероятный сценарий — снижение численности к концу XXI века до 137,5 млн граждан. Такой сценарий предполагает сокращение количества россиян на 10%, до 131 млн, к середине 2070-х годов и рост в пределах 5% в дальнейшем. Убыль населения в среднем будет составлять 353 тыс. человек в год, а миграционный приток — 245 тыс. человек в год.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ООН население демография Земля
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