Песков ответил на вопрос о послании Путина Трампу

Путин не просил Орбана передать Трампу каких-либо посланий, сообщили в Кремле. В Будапеште назвали поездку премьера в Мар-а-Лаго продолжением «миротворческой миссии», в рамках которой он приезжал в Киев и Москву

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не рассказывал Владимиру Путину о намерении встретиться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

У Пескова спросили, не просил ли Путин Орбана передать какое-либо послание Трампу. «Отрицательный ответ на оба вопроса. Нет, господин Орбан не информировал Путина об этих своих планах и никаких ни писем, никаких ни посланий — ни письменных, ни устных — не передавал», — сказал он.

Орбан сразу после саммита НАТО в Вашингтоне отправился во Флориду, в поместье Трампа Мар-а-Лаго, чтобы обсудить способы достижения мира между Россией и Украиной. По словам венгерского премьера, его собеседник «собирается решить эту проблему». Трамп написал в Truth Social, что «мир должен наступить как можно скорее» и в военном конфликте, «который никогда не должен был начаться», погибло слишком много людей.

Трамп в прошлом неоднократно говорил, что способен за 24 часа остановить конфликт, если снова станет президентом. Пресс-секретарь Орбана назвал поездку венгерского премьера в Мар-а-Лаго продолжением «миротворческой миссии». В ее рамках Орбан встречался с президентом Украины в Киеве, а затем с Путиным в Москве. Позднее он отправился в Пекин на переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином, назвав страну «ключевой державой в создании условий» для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, и оттуда полетел в США.

В Евросоюзе раскритиковали поездку Орбана в Москву, отметив, что, несмотря на председательство Венгрии в Евросовете, премьер не может действовать от лица ЕС. Некоторые страны, в том числе Швеция и Польша, намерены проигнорировать министерские встречи в Венгрии этим летом. Действиями Орбана недовольны и союзники по НАТО. Кремль высоко оценил его «твердую, понятную и последовательную» линию по сопоставлению сторон конфликта, а в Киеве посчитали, что «нужно иметь определенные полномочия и силу» для того, чтобы быть посредником.