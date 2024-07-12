Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться

Дональд Трамп (Фото: Rebecca Cook / Reuters)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Нужен мир, и быстро. Слишком много людей погибли в войне, которая вообще не должна была начаться», — говорится в посте.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что если бы он был президентом, то конфликт на Украине не начался бы.

Так он прокомментировал публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в X (бывший Twitter), в которой тот написал, что во время встречи с экс-президентом США они обсудили вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине.

Их встреча состоялась в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Для Орбана США стали четвертым государством, которое он посетил в рамках «мирной миссии».

До этого он также был в Киеве, Москве и Пекине, где встретился с главами государств.

В рамках своей «мирной миссии» венгерский премьер обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с президентом России Владимиром Путиным возможность прекращения огня для старта мирных переговоров, но те ответили, что временное перемирие будет отвечать интересам противника, рассказывал Орбан.

После он поговорил с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине, а затем направился в Вашингтон.