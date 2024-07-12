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Военная операция на Украине ,  
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Эксклюзив

Британский академик назвал лучший момент для переговоров России и Украины

Академик Ричард Саква: сейчас — лучший момент для переговоров России и Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Для дипломатии нет лучшего момента, чем прямо сейчас, считает профессор Ричард Саква. По его словам, президентские выборы в США могут негативно отразиться на переговорах, однако в случае победы Трампа шансы на мир выше
Ричард Саква
Ричард Саква (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Для старта переговоров между Россией и Украиной нет лучше времени, чем прямо сейчас, заявил в интервью РБК почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква. По его словам, отправной точкой может стать прекращение огня — ограниченное по времени или бессрочное.

«Рано или поздно всем сторонам придется начать переговоры, если только не вспыхнет третья мировая война и не будет разрушен весь европейский континент, что вполне возможно, если эта эскалация и безумие продолжатся: сейчас Украине передадут F-16, и кто знает, что будет дальше», — подчеркнул он.

Ричард Саква — РБК: «Европа будет разрушена, если эскалация продолжится»
Политика
Ричард Саква

9 июля Ричард Саква вместе с другими западными академиками и дипломатами опубликовал открытое письмо в Financial Times с призывом к скорому урегулированию конфликта. В нем говорится, что США также необходимо начать переговоры с Москвой о новом пакте о безопасности, который защищал бы интересы и России, и Украины.

Британский академик заявил, что большинство людей в России не заинтересовано в затягивании конфликта, а на Украине также растет общественная поддержка начала переговоров. Однако ситуацию сильно осложняет то, что США и страны ЕС воспринимают дипломатию либо как привилегию и «подарок тем, кто ее заслуживает», или как слабостью и уступку.

Предстоящие президентские выборы в США, сопровождающиеся острыми внутриполитическими противоречиями, также подрывают шансы на скорое мирное урегулирование. Независимо от того, кто одержит на них победу, на «долгие-долгие месяцы» 2025 года в политической системе США воцарится хаос. При этом вероятность урегулирования конфликта выше в случае победы Дональда Трампа, считает Саква. Республиканец неоднократно публично говорил о своем намерении положить конец конфликту, а среди его сторонников и людей, близких к его лагерю, сформировалось «небольшое, но все же заметное лобби», призывающих к мирным переговорам.

«Сейчас ставки высоки как никогда. Мы говорим не только о судьбе Украины, судьбе Европы, но и о судьбе всего мира, если эскалация выйдет из-под контроля», — подчеркнул он.

11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приехавший в США для участия в саммите НАТО, обсудил с Трампом способы прекратить конфликт России и Украины. «Хорошая новость: он собирается решить эту проблему!» — написал венгерский лидер в соцсети X. Экс-президент США, в свою очередь, написал о необходимости скорейшего установления мира и подчеркнул, что конфликт на Украине не должен был начинаться.

14 июня в ходе выступления в МИД России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. В их числе согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, денацификация, фиксация статуса новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом. При этом 4 июля, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, Путин исключил прекращение огня, поскольку у Москвы нет уверенности, что Киев поступит также, а не воспользуется паузой в боях для переоснащения и доукомплектации войск.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Военная операция на Украине Россия Украина переговоры
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