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Политика ,  
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Военный открыл стрельбу в части в Белгородской области и сбежал

Огонь открыл контрактник из Чебоксар, которого ранее судили за грабеж. По данным телеграм-каналов, он выстрелил в трех человек. Глава Грайворонского района сообщил, что среди гражданских пострадавших нет
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В Белгородской области военнослужащий открыл стрельбу в воинской части и сбежал, сообщает RT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала Baza, мужчина застрелил двоих сослуживцев и ранил одного, о погибших и раненых пишет также Shot. Глава Грайворонского района Геннадий Бондарев сказал RT, что среди гражданских пострадавших нет.

Изначально предполагалось, что нападавший взял оружие — пулемет Калашникова — с собой, но позже его нашли неподалеку от места происшествия. В одном из районов объявили план «Перехват».

Военнослужащего задержали за стрельбу на улице Петербурга
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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Телеграм-каналы опубликовали ориентировку на предполагаемого нападавшего: это рядовой Алексей Журавлев, 1995 года рождения. Его друг сообщил RT, что тот пошел служить по контракту в 2023 году. Журавлев — уроженец Чебоксар, в 2012 году его судили за грабеж, передает телеканал.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рекомендовали РБК обратиться в Минобороны.

РБК направил запрос в Минобороны России, обратился за комментарием в пресс-службу правительства Белгородской области.

Осенью 2022 года Минобороны сообщило о стрельбе на полигоне в Белгородской области во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которых готовили к военным действиям на Украине. Погибли 11 человек, в том числе контрактники из Нижегородской области. Источник РБК рассказывал, что огонь открыли двое граждан Таджикистана, мобилизованные военкоматом Чертановского района Москвы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Маргарита Овсянникова
Белгородская область стрельба военнослужащий воинская часть
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