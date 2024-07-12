Британский премьер назвал Россию «угрозой поколения»

Реакция НАТО на происходящее в мире определит десятилетия будущего, считает Кир Стармер. Он также призвал увеличить оборонные расходы до 2,5% от ВВП. Президент России называл «чушью» заявления о возможном нападении на страны НАТО

Кир Стармер (Фото: Eddie Keogh / Getty Images)

Мир живет в новую эпоху, для которой характерны нестабильность и незащищенность, заявил новый британский премьер Кир Стармер на полях саммита НАТО, передает The Telegraph.

«Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России <…> при поддержке таких стран, как Северная Корея и Иран. Конфликты бушуют на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вызов Китая, терроризма, а международные институты, которые должны быть в центре ответа <…>, подрываются», — сказал он.

Стармер предупредил, что реакция НАТО на происходящее определит мир на десятилетия вперед. Сейчас, по его оценке, альянс сильнее, чем когда-либо, поскольку 23 участницы блока выполняют требование по направлению 2% от ВВП на оборону. Он призвал «пойти дальше» и предложил повысить минимальный уровень до 2,5% от ВВП.

Ранее новый глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что Великобритания станет «ведущей европейской страной» в НАТО. Как пишет The Guardian, Лондон является лидером по абсолютным объемам расходов на оборону. По итогам 2023 года Британия направила на оборонные нужды $77 млрд, Германия — $73,1 млрд, а Франция — $59,3 млрд.

После начала военной операции на Украине западные политики стали предупреждать о возможном конфликте НАТО с Россией. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны» с Москвой, но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

Президент России Владимир Путин называл «чушью полной» заявления западных политиков о возможном нападении Москвы на страны НАТО. По его словам, у России нет территориальных претензий, «геополитического, экономического, политического и военного» интереса воевать с членами альянса.