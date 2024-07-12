 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Британский премьер назвал Россию «угрозой поколения»

Премьер Британии Кир Стармер назвал Россию «угрозой поколения»
Сюжет
Военная операция на Украине
Реакция НАТО на происходящее в мире определит десятилетия будущего, считает Кир Стармер. Он также призвал увеличить оборонные расходы до 2,5% от ВВП. Президент России называл «чушью» заявления о возможном нападении на страны НАТО
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Eddie Keogh / Getty Images)

Мир живет в новую эпоху, для которой характерны нестабильность и незащищенность, заявил новый британский премьер Кир Стармер на полях саммита НАТО, передает The Telegraph.

«Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России <…> при поддержке таких стран, как Северная Корея и Иран. Конфликты бушуют на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вызов Китая, терроризма, а международные институты, которые должны быть в центре ответа <…>, подрываются», — сказал он.

Стармер предупредил, что реакция НАТО на происходящее определит мир на десятилетия вперед. Сейчас, по его оценке, альянс сильнее, чем когда-либо, поскольку 23 участницы блока выполняют требование по направлению 2% от ВВП на оборону. Он призвал «пойти дальше» и предложил повысить минимальный уровень до 2,5% от ВВП.

На Украине заявили об ударах по России Storm Shadow с разрешения Лондона
Политика
Ракета&nbsp;Storm Shadow

Ранее новый глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что Великобритания станет «ведущей европейской страной» в НАТО. Как пишет The Guardian, Лондон является лидером по абсолютным объемам расходов на оборону. По итогам 2023 года Британия направила на оборонные нужды $77 млрд, Германия — $73,1 млрд, а Франция — $59,3 млрд.

После начала военной операции на Украине западные политики стали предупреждать о возможном конфликте НАТО с Россией. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны» с Москвой, но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

Президент России Владимир Путин называл «чушью полной» заявления западных политиков о возможном нападении Москвы на страны НАТО. По его словам, у России нет территориальных претензий, «геополитического, экономического, политического и военного» интереса воевать с членами альянса.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Кир Стармер Великобритания Россия НАТО
Материалы по теме
Залужный начал работу послом в Британии с отрывка из «Карлсона»
Политика
Новый премьер Британии пообещал не мешать Украине бить по России
Политика
Британский генерал заявил, что его страна не выдержит и месяца конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
Глава ФСИН по Ростовской области ушел в отставку после захвата заложников Общество, 08:35
38 лет — не предел: в чем секрет футбольного долголетия Луки Модрича Pro, 08:25
Не менее 60 человек пропали без вести в Непале из-за схода оползня Общество, 08:12
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 08:09
В РАН рассчитали три сценария для экономики при росте налога на прибыль Экономика, 08:00
Тактика быстрого заработка на IPO больше не работает. Что происходит Pro, 07:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Британский премьер назвал Россию «угрозой поколения» Политика, 07:41
5 психологических приемов, которые убедят клиента купить что угодно Pro, 07:31
Тихоокеанский флот сообщил о завершении испытаний «Евпатия Коловрата» Экономика, 07:30
Медицинский туризм: почему стоит выбрать Южную Корею РБК х Medical Korea, 07:14
Орбан обсудил мир на Украине с Дональдом Трампом Политика, 07:06
Как основанный россиянами стартап выручил $8 млн на бездомных в США Pro, 07:00
Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму Финансы, 07:00