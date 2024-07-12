В ЕС призвали удвоить число военных в высокой степени готовности

Страны Европы вдвое отстают от требований НАТО к количеству солдат в высокой степени готовности, это «серьезный вызов для нашей промышленности», сказал Боррель. FT отмечала, что в европейских армиях не хватает людей

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В Евросоюзе находятся 150 тыс. военных в высокой степени готовности, необходимо удвоить усилия по увеличению их количества до 300 тыс., установленных новыми оборонными планами НАТО. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме альянса в Вашингтоне.

«Сегодня в наших армиях, армиях 27 государств, насчитывается примерно 1,5 миллиона военных, но только 10% из них находятся в оперативной готовности, то есть около 150 тысяч. Чтобы мобилизовать 300 тысяч, нам необходимо удвоить возможности. Их необходимо обучить и вооружить», — сказал он.

Сложности с этим процессом Боррель объяснил тем, что для этого нужны совместные усилия 27 стран, национальные интересы которых, как и состояние индустриально сектора, отличаются друг от друга.

Он призвал концентрировать усилия и вместо «25 видов танков» производить два или три, а, например, производимые Германией снаряды могли использовать армии других стран.

По его словам, цель состоит не в том, чтобы создать единую «армию Европы», а сделать возможной совместную работу армий разных членов ЕС.

Как подсчитали ранее аналитики Financial Times, европейские армии в совокупности уверенно смогут выставить в случае конфликта не более 300 тыс. военнослужащих из-за сокращения численность военных контингентов, а также из-за долгого отсутствия отправки служащих на зарубежные миссии.

«Оборонное планирование НАТО в Европе на протяжении многих лет сводилось к следующему: готовы ли вы предоставить 300 бойцов специального назначения для Афганистана», — объяснила бывший помощник генсека НАТО Камилла Гранд.

В ЕС звучали предложения создать общие вооруженные силы для поддержания мира. В частности, с такой идеей выступали в правительстве Италии. «Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики», — пояснил министр иностранных дел Антонио Таяни.