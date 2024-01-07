Глава МИД Италии призвал создать объединенную армию Евросоюза

Глава МИД Италии: ЕС нужна армия, чтобы не быть «воробьями среди орлов»

Без объединенной европейской армии страны ЕС будут «воробьями» среди «орлов», таких как США, Китай, Индия, Россия, предупредил глава МИД Италии Таяни. По его словам, ЕС готов к миротворчеству, сдерживанию, но не к войне

Антонио Таяни (Фото: Remo Casilli / Reuters)

ЕС должен сформировать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.

«Нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики», — отметил политик.

Таяни подчеркнул, что в мире с такими игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, на пространстве от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянских, немецких, французских или словенских граждан может защитить только Евросоюз, поэтому откладывать создание объединенной армии нельзя.

По его словам, если ЕС останется разделенным, то европейские страны всегда будут «беспомощными воробьями в мире, где летают орлы».

Евросоюз готов к миротворчеству, мониторингу, сдерживанию, но не к войне, заключил Таяни. Он добавил, что усилия необходимо объединить как можно быстрее, иначе блок начнет «выходить из игры».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова Таяни, предложив ему прежде чем выдвигать идеи о создании армии Евросоюза для поддержания мира, научиться гуманно решать вопрос с беженцами и мигрантами, охраняя границы союза.

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«До формирования единой армии хорошо бы понять, на каком топливе она будет ездить и летать. А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападет на тех, на кого он укажет», — добавила она.

В конце марта 2022 года, на фоне военных действий на Украине, страны Евросоюза впервые в истории согласовали общую оборонную стратегию «Стратегический компас». Новыми элементами стратегии стали десять пунктов, среди которых было и создание сил быстрого развертывания ЕС численностью до 5 тыс. военнослужащих.

Канцлер Германии Олаф Шольц призывал европейские страны к созданию общей системы противовоздушной обороны, чтобы сделать Европу более «суверенной», способной лучше защищаться от внешней угрозы и эффективно противостоять конкуренции со стороны таких стран, как Китай.

НАТО выступал с критикой возможного появления собственных вооруженных сил у Евросоюза. Генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что любая попытка ослабить связь между Евросоюзом и США после появления у ЕС собственной армии способна «расколоть» Европу.

Глава российского МИД Сергей Лавров счел, что НАТО не позволит Евросоюзу самостоятельно решать, где и как применять свои вооруженные силы.