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В США заявили, что 12 июля объявят о гарантиях безопасности для Украины

Белый дом: лидеры G7 12 июля объявят о гарантиях безопасности для Украины
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Paul Ellis / Getty Images)

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) объявят о «долгосрочных мерах безопасности для Украины» 12 июля на полях саммита НАТО. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британское правительство.

Старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Европе Аманда Слоут также подтвердила, что лидеры стран G7 объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины 12 июля.

«Президент [США Джо] Байден и лидеры G7 вместе с <...> [президентом Украины] Зеленским сделают важное заявление сегодня днем, в котором изложат нашу долгосрочную приверженность поддержке народа Украины», — сказала она (цитата по ТАСС).

По ее словам, союзники объявят о планах помочь Киеву создать вооруженные силы, «которые смогут защитить себя и сдерживать будущие нападения».

Слоут также согласилась, что заявления НАТО по членству Украины являются беспрецедентными, но добавила, что рассматривает его «в позитивном ключе», так как Киеву не нужно будет выполнять «план действий по членству», несмотря на то, что стране «все еще требуются реформы в сфере управления и безопасности».

Обязательства, принятые в среду, будут включать новые шаги G7, которые обеспечат долгосрочную безопасность Украины. Обязательства покажут России, «что время не на ее стороне», заключила Слоут.

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Ранее Bloomberg сообщил, что США и другие страны — участницы G7 будут работать с Украиной над долгосрочными обязательствами в области безопасности, в том числе предоставлением современной военной техники с приоритетом систем ПВО, артиллерии, средств дальнего действия и бронетехники.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о подготовке такого документа 11 июля. По его словам, речь идет о декларации. Однако он указал, что обязательства вступят в силу только по завершении нынешнего конфликта.

Зеленский 11 июля раскритиковал страны НАТО за неопределенность в отношении Украины. Он отметил, что у них нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса. Украинский президент назвал абсурдной и беспрецедентной ситуацию, когда нет конкретных сроков.

Москва выступает против расширения НАТО за счет территорий бывшего Советского Союза, в том числе Украины.

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