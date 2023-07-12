Власти заявили о планах запретить покупку зарубежных дронов для госзаказа

До конца года в России могут ввести запрет на покупку беспилотников, произведенных за рубежом, для выполнения гражданских госзаказов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минпромторг планирует ввести запрет на приобретение иностранных беспилотников для выполнения гражданских госзаказов, сообщил на выставке «Иннопром-2023» первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

«По осени же до конца года введем режим запрета, ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа», — сказал он (цитата по ТАСС).

В России уже есть перечень товаров, производимых за рубежом и запрещенных для закупок для государственных нужд (постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»).

В перечне около 150 позиций: некоторые самолеты и летательные аппараты, вагоны, локомотивы, прогулочные, круизные, рыболовные суда, сухогрузы, автомобили пожарные и скорой помощи, тракторы, экскаваторы, грейдеры и бульдозеры и т. д. — вплоть до одежды и обуви.

Постановление действует с 2020 года. Исключение из запрета составляют товары и услуги, происходящие из государств — членов ЕАЭС: Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии. Запреты также не применяются в том случае, если промышленный товар, в котором возникла государственная необходимость, не производится на территории России.