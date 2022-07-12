Советник Аксенова объяснил свои слова об избиении военного в одежде с Z
Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков, который накануне заявил об избиении в Судаке военного в одежде с символикой Z, выразил сожаление из-за того, что распространил неподтвержденную информацию. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Поскольку это не соответствует действительности, а также в связи с тем, что мои сообщения могли в какой-то мере стать причиной подобных публикаций, я искренне сожалею о случившемся», — заявил Крючков.
По его словам, «было много фейков и вбросов», а в Telegram-каналах упоминались разные люди, в том числе «бывший депутат Госдумы (без имени)». Он попросил коллег проверять информацию.
Накануне Крючков заявил, что подтверждает информацию, опубликованную вице-спикером Мосгордумы и журналистом ВГТРК Андреем Медведевым со ссылкой на «подписчиков из Крыма». Тот написал, что в Судаке избили нескольких военнослужащих в гражданской одежде и кепках с символикой Z, проходивших лечение в санатории. «Информацию подтверждаю. Избиение. Контрактник. Занимаемся. Всех ищут», — сообщил тогда Крючков. Позднее он заявил, что все подозреваемые задержаны.
Однако в пресс-службе МВД по Крыму эту информацию опровергли. «Установлены и опрошены все участники произошедшего. Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось», — заявили в пресс-службе.
Глава Крыма Сергей Аксенов после этого попросил «всех, кто имеет отношение к информационной сфере, воздержаться от обнародования непроверенных данных». «Помните, что, нагнетая ситуацию, вы помогаете врагу. Тех, кто продолжит действовать в том же духе, буду считать провокаторами», — написал Аксенов в Telegram-канале.
Латинские буквы Z и V стали символами специальной военной операции, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Эти буквы российские военнослужащие наносят на военную технику. В Минобороны объясняли, что буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».