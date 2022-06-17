Глава Курчатовского института заявил, что Чубайс ничего не создал в «Роснано»

Ковальчук заявил, что Чубайс ничего не создал в «Роснано»

Глава Курчатовского института объяснил, что «мальчики в бриллиантовых запонках» хотели «ободрать ученых, как липку». Так и случилось, отметил Ковальчук

Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс не смог создать систему превращения научных идей в рыночный товар, поскольку менеджеры видели в ученых объект для получения больших денег. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе ПМЭФа, передает «РИА Новости».

По его словам, он пригласил Чубайса на дачу еще до назначения в «Роснано» и сказал, что может научить его, как «отмыться от приватизации и сделать инновационную экономику».

«Толя был парень умный, но он повел себя неправильно, поэтому ничего не создал», — сказал Ковальчук.

Глава Курчатовского института объяснил, что проблема состояла в том, что, с одной стороны, в «Роснано» были ученые советского типа, которые не привыкли общаться с бизнесом, а с другой — инноваторы, «мальчики в бриллиантовых запонках, дорогих кашемировых костюмах».

Было необходимо выстроить систему конвертирования научных идей в деньги, отметил Ковальчук. Однако инноваторы хотели лишь «ободрать ученых, как липку».

РБК направил запрос Чубайсу.

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Анатолий Чубайс в 1990-х годах возглавлял Госимущество и курировал проект по приватизации в России. В 2008 году он возглавил «Российскую корпорацию нанотехнологий», позже она была преобразована в АО «Роснано». В 2020 году Чубайс ушел из «Роснано» и затем стал специальным представителем президента России по вопросам устойчивого развития.

23 марта Bloomberg сообщил, что Чубайс покинул пост и уехал из России. Источники РБК сообщили, что он с женой Авдотьей Смирновой уехал в Стамбул. Спустя два дня Кремль подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

В середине апреля глава «Роснано» Сергей Куликов направил письмо в Генпрокуратуру, в котором попросил проверить деятельность «Роснано» в период, когда компанией руководил Чубайс.

По словам главы корпорации, за 2010–2020 годы объем внешних заимствований «Роснано» превысил 290 млрд руб. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд руб., а расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах — 126 млрд руб.

Президент России Владимир Путин 15 июня провел встречу с Куликовым, на которой тот рассказал главе государства о «системных ошибках». По его словам, в 2021 году госкорпорации удалось вернуть первые 20 млрд руб.

Куликов также проинформировал Путина о плане изменения реализации исторического портфеля госкорпорации до 2024 года. Так, новым приоритетом станет «поддержка критической инфраструктуры, создание альтернативных поставщиков наиболее важной продукции и обеспечение технологического суверенитета страны».