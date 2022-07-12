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Хуснуллин поручил оперативно проработать вопрос газификации Запорожья

Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации Запорожской области после решения Киева о перекрытии поставок газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Недавно киевская сторона решила перекрыть поставку газа в Запорожскую область. Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья. Всю необходимую поддержку Запорожской области в этом вопросе будем оказывать», — написал он.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Об отключении Запорожской области от газоснабжения 9 июля заявил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) области Евгений Балицкий. По его словам, повреждений трубы нет.

«Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов, промышленного и бытового назначения», — сообщил он.

С 24 февраля Россия ведет специальную военную операцию на Украине. В ходе боевых действий российские войска заняли часть Запорожской области. Столица региона Запорожье остается под контролем украинских сил.

В начале июня подконтрольную Украине часть Запорожья посетил президент Владимир Зеленский. 10 июля министр обороны страны Алексей Резников заявил, что глава государства дал поручение отвоевать юг Украины.

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