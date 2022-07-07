Кулеба заявил, что ни один россиянин не подал заявку на украинскую визу
С 1 июля между Россией и Украиной стал действовать визовый режим, за неделю с этого момента ни один россиянин не подал заявку на получение украинской визы, рассказал в эфире телеканала «Украина 24» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Очень показательный момент — за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы», — сказал он.
По его словам, за прошедшую неделю в МИД Украины и ее посольства в разных странах поступило свыше ста звонков от российских граждан, просивших разъяснить, каковы правила въезда, как получить визу, но никто так и не подал заявку на нее. По мнению Кулебы, это показывает, как изменились отношения между российским и украинским народом после того, как Москва начала военную операцию на Украине.
С 1 июля россиянам нужно получать визу для въезда на Украину, поскольку с этого дня перестало действовать соглашение между правительствами двух стран «О безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией». Без визы стал невозможен не только въезд, но и транзит через Украину, нахождение внутри нее и выезд за ее пределы.
Безвизовый режим между Россией и Украиной действовал с 1997 года, въезд был разрешен по внутренним паспортам. Однако в 2015 году для этого стали требовать загранпаспорт. В 2020-м Украина вводила ограничения на въезд в связи с пандемией, но затем отменила их.
Оформить визу можно с помощью компании VFS Global, которая также оформляет визы для ЕС и США, в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре или в третьих странах.
Наличие визы еще не гарантирует, что россиянин попадет на Украину, окончательное решение о въезде будут принимать сотрудники пограничной службы, подчеркивали в украинском МИДе.
В российском МИДе сообщили, что изучат ситуацию с украинскими визами и ее последствия для граждан России, а вопрос об ответных мерах будет решаться «исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей».