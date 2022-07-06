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Технологии и медиа ,  

WhatsApp снова грозит штраф за отказ локализовать данные в России

Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta Inc, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена) может грозить штраф по делу о повторном отказе локализовать личные данные российских пользователей на территории России (ч. 9 ст. 13.11 КоАП), следует из карточки дела на сайте суда.

Заседание по этому делу назначили на 28 июля. По данной статье мессенджеру может грозить штраф в размере от 6 до 18 млн руб. 

Twitter заплатит $150 млн штрафа из-за разглашения данных пользователей
Технологии и медиа
Фото: Roberto Casimiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Согласно поправкам в закон «О персональных данных», вступившим в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях должна храниться в России. В декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.

Первый штраф за данное правонарушение WhatsApp получил в конце августа прошлого года. Тогда мессенджер оштрафовали на 4 млн руб. В сентябре WhatsApp вместе с Twitter и Facebook обжаловал это решение суда. В общей сложности соцсети тогда оштрафовали на 36 млн руб.

Теги
WhatsApp штраф локализация персональные данные
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