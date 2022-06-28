Таганский суд наложил штрафы на Twitch, Wattpad и Pinterest

Фото: Mike Blake / Reuters

Таганский районный суд наложил административные штрафы на социальные сети Twitch, Wattpad и Pinterest, передает корреспондент «Интерфакса», в общей сложности на 5 млн руб.

Twitch Inc и Pinterest оштрафовали по статье ч. 8 ст. 13.11 КоАП (Невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан). Обе компании получили штраф в размере 2 млн руб. Максимальное наказание для юридических лиц по данной статье — штраф в размере 6 млн руб.

По данным Роскомнадзора, хранение персональных данных российских пользователей локализовали около 600 представительств зарубежных компаний. Среди них Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации данных заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Wattpad оштрафовали по ч.2 ст. 13.41 КоАП (неудаление интернет страницы по требованию российских властей). Компания должна заплатить штраф в 1 млн руб. Максимальное наказание по этой статье — штраф в 4 млн руб.

Twitch — это платформа, позволяющая пользователям проводить стримы и делится ими с другими пользователями. Социальная сеть популярна среди фанатов видеоигр.

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Pinterest — это фотохостинг, где пользователи могут размещать коллекции снимков и скачивать их на свои устройства. Основные пользователи платформы — блогеры, фотографы и художники.

Wattpad — сайт и онлайн-сообщество для авторов. В нем пользователи публикуют свою оригинальную беллетристику, статьи, рассказы, фанфики и др. в режиме онлайн.