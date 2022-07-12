Володин оценил планы Пентагона защищаться от ракет воздушными шарами

Если Вашингтон решил использовать в системе для защиты от гиперзвуковых ракет воздушные шары, то на следующем этапе он может начать «надувать подводные шары», ведь у России есть «Посейдон», заявил Володин

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Сообщения, что Пентагон начнет использовать воздушные шары для защиты от российских гиперзвуковых ракет, говорят о провале программы противоракетной обороны США, написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Следующий этап для Вашингтона — надувать подводные шары, учитывая наличие у нашей страны «Посейдона» (ядерный подводный беспилотник. — РБК), — заявил председатель нижней палаты.

Так Володин отреагировал на статью Politico, в которой сообщалось, что в 2023 финансовом году США планируют потратить более $27 млн на разработку дополнительной системы противоракетной обороны на основе аэростатов. Последние используют для взлета заключенный в оболочке газ — это могут быть воздушные шары, дирижабли, метеорологические зонды.

Как отметила Politico, высотные надувные летательные аппараты перемещаются на высоте от 18 до 27 км. Они могут составить широкую сеть наблюдения и в будущем использоваться для отслеживания гиперзвукового оружия. Как пишет издание, такие шары могут стать дополнением к дорогостоящим спутникам, поскольку, оснащенные электроникой, они способны собирать сложные данные и ориентироваться в пространстве с помощью искусственного интеллекта.

Об испытаниях гиперзвукового оружия сообщали как в России, так и в США. Последним крупным российским испытанием стал запуск 28 мая гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море. В Минобороны сообщили, что она успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км в акватории Белого моря.