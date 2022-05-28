Политика ,
0
Минобороны показало испытания гиперзвуковой ракеты в Баренцевом море
Минобороны: фрегат «Адмирал Горшков» провел испытательный пуск ракеты «Циркон»
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Баренцевом море в рамках испытаний новых видов вооружения, сообщает Минобороны России.
«По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам», — говорится в сообщении.
Материал дополняется