Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
В Oxford Economics назвали основные причины укрепления курса рубля Экономика, 11:05
Чемпиона Олимпиады по фигурному катанию призвали в армию Спорт, 10:53
Украинский пес Патрон получил «Собачью пальмовую ветвь» в Каннах Общество, 10:53
Станут ли рассрочки под 0% причиной финансового кризиса в США Pro, 10:50
Минобороны показало испытания гиперзвуковой ракеты в Баренцевом море Политика, 10:46
Эксперты оценили отток ИТ-специалистов к концу первого полугодия Технологии и медиа, 10:42
15 млрд устройств: почему интернет вещей сложно увидеть РБК и МегаФон, 10:40
«Колорадо» выбило клуб Тарасенко из Кубка Стэнли Спорт, 10:23
От Ночной лиги через суд потребовали отменить результаты чемпионата Спорт, 10:00
Сбербанк опустил ставки по краткосрочным вкладам ниже 10% Финансы, 09:57
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 09:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:53
Власти Вануату объявили чрезвычайную климатическую ситуацию в стране Общество, 09:51
Не хуже Apple и Chevron: 3 акции для покупки по критерию Баффета Инвестиции, 09:30
Политика ,  
0 

Минобороны показало испытания гиперзвуковой ракеты в Баренцевом море

Минобороны: фрегат «Адмирал Горшков» провел испытательный пуск ракеты «Циркон»

Video

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Баренцевом море в рамках испытаний новых видов вооружения, сообщает Минобороны России.

«По данным объективного контроля, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter