Пентагон защитит США от ракет из России и Китая воздушными шарами

Издание Politico узнало о планах США создать систему для защиты от гиперзвуковых ракет на основе аэростатов. В 2023 году Вашингтон планирует потратить на нее в семь раз больше, чем за последние два года

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Пентагон разрабатывает дополнение к системе противоракетной обороны на основе летательных аппаратов в виде аэростатов для защиты США от гиперзвукового оружия, сообщает Politico со ссылкой на документы американского оборонного ведомства. Аэростаты — аппараты, которые используют для взлета заключенный в оболочке газ, их примерами являются воздушные шары, дирижабли, метеорологические зонды.

«Новый план должен позволить [США] превзойти конкурентов: Россию и Китай. Высотные надувные летательные аппараты, способные перемещаться на высоте от 18 до 27 км, могут стать составной частью широкой сети наблюдения и в перспективе могут быть использованы для отслеживания гиперзвукового оружия», — пишет газета.

В подтверждение реальности таких планов, которые, как пишет Politico, могут выглядеть как научная фантастика, издание приводит данные из документов Пентагона, согласно которым в 2023 году на разработки в рамках этой программы будет выделено $27,1 млн, в то время как за последние два года на эти цели было направлено $3,8 млн.

«Высотные или сверхвысотные системы имеют множество преимуществ благодаря устойчивости, маневренности и способности нести сразу несколько видов полезной нагрузки», — цитирует газета слова руководителя программ по противоракетной обороне международного Центра стратегических и международных исследований Тома Карако.

В Пентагоне заинтересовались аэростатами по причине того, что их можно использовать для разных целей: в частности, они могут «отслеживать и сдерживать гиперзвуковое оружие, разрабатываемое Россией и Китаем», считает Politico. «Один из способов использования шаров — в дополнении к дорогостоящим спутникам при отслеживании ракет. Выполненные в виде капли аппараты собирают сложные данные и ориентируются в пространстве с помощью искусственного интеллекта», — пишет издание.

Газета напоминает, что Пентагон в течение нескольких лет проводил испытания высотных надувных летательных аппаратов и беспилотников, работающих на солнечной энергии, в области сбора данных, обеспечения наземных сил связью и коммуникациями, а также для «подстраховки» спутников при возникновении проблем. Politico со ссылкой на бюджетные документы оборонного ведомства также сообщает, что Пентагон уже начал негласно передавать такие технологии военным для обеспечения работы ВВС.

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В 2019 году в США сообщали о существовании программы, получившей название «Скрытая долговременная стратосферная архитектура» (Covert Long-Dwell Stratospheric Architecture, COLD STAR), которая изначально создавалась для отслеживания каналов поставок наркотиков. При этом в Пентагоне Politico подтвердили, что данная программа передана военным, но отказались сообщать какие-либо подробности о ее развитии по соображениям секретности. Известно лишь, что американское Минобороны произвело с тех пор 25 испытательных запусков специальных воздушных шаров с площадок в штате Южная Дакота.

«Они [аэростаты] могут использоваться для любого количества систем, будь то узлы связи и передачи данных, системы разведки, наблюдения и захвата целей (ISR), сети слежения за воздушными целями и ракетными угрозами и даже за различными видами оружия. И все это без использования спутников, которые движутся по предсказуемым орбитам», — отмечает Карако.

Politico приводит слова Рассела ван дер Верффа, директора по разработкам компании — производителя подобных летательных аппаратов Raven Aerostar, которая является подразделением компании Raven Industries. По его словам, аппараты оснащаются блоком управления полетом, который питается от солнечных батарей, а также модулем, отвечающим за безопасность полета, навигацию и связь. Также в Raven Aerostar рассказали, что в модулях аппаратов используется запатентованный алгоритм машинного обучения, который предсказывает направление ветра и объединяет данные датчиков в режиме реального времени.

Об испытаниях гиперзвукового оружия сообщали как в России, так и в США. Последним крупным российским испытанием стал запуск 28 мая гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в Баренцевом море. В Минобороны сообщили, что ракета успешно поразила морскую мишень, расположенную на расстоянии около 1 тыс. км в акватории Белого моря.

«Циркон» — противокорабельная гиперзвуковая ракета российского производства. Ее разрабатывают в подмосковном НПО машиностроения. Ракета может развивать скорость более 9,5 тыс. км/ч. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин говорил, что ракеты поступят на вооружение в 2022 году. Первый залповый пуск «Циркона» состоялся 24 декабря 2021 года. В конце месяца Северный флот отчитался о 12 успешных запусках ракеты «Циркон». Около десяти пусков выполнил экипаж фрегата «Адмирал Горшков», еще два — экипаж атомной подводной лодки «Северодвинск» (проект «Ясень»). В Кремле отмечали, что успешные испытания «Циркона» станут убедительной нотой для Запада.

Президент Владимир Путин в июне 2020 года говорил, что Россия будет готова к появлению гиперзвукового оружия в других странах. По его словам, к этому времени у нее «с большой долей вероятности появится средство борьбы с этим оружием».

Последние испытания в США, прошедшие 30 июня на Гавайях, напротив, завершились неудачей. При включении двигателя на прототипе ракеты произошел сбой, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Военно-морских сил США Тима Гормана. Других подробностей не приводилось.

В апреле источник CNN сообщил, что США провели в середине марта успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Однако их решили оставить в секрете из-за нежелания допустить рост напряженности в отношениях с Россией, сказал собеседник.

Об испытаниях в Китае гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, стало известно в октябре 2021 года. Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, в ходе испытаний аппарат пролетел через низкоорбитальное пространство, но не смог достичь заданной цели, пройдя в нескольких десятках километров от нее.