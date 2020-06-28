Действующий президент Польши не смог выиграть выборы с первого раза

По данным экзит-пола, действующий глава государства набрал 41,8% голосов. Во второй тур выборов, которые состоятся 12 июля, Дуда прошел вместе с кандидатом от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Рафалом Тшасковским

Анджей Дуда (Фото: Petr David Josek / AP)

Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал большинство голосов в первом туре выборов главы государства, которые прошли в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные экзит-пола компании Ipsos.

Дуда заручился поддержкой 41,8% избирателей, а кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 30,4%. Они прошли во второй тур выборов, который состоится 12 июля.

Независимый кандидат, журналист и телеведущий Шимон Холовня оказался на третьем месте с 13,3%, представитель партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак — на четвертом (7,4%). Кандидат левых сил Роберт Бедронь набрал 2,9%, а глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш — 2,6%.

Поддержка остальных пяти кандидатов не превысила 1%.