Действующий президент Польши не смог выиграть выборы с первого раза
Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал большинство голосов в первом туре выборов главы государства, которые прошли в воскресенье, 28 июня. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные экзит-пола компании Ipsos.
Дуда заручился поддержкой 41,8% избирателей, а кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский — 30,4%. Они прошли во второй тур выборов, который состоится 12 июля.
Независимый кандидат, журналист и телеведущий Шимон Холовня оказался на третьем месте с 13,3%, представитель партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак — на четвертом (7,4%). Кандидат левых сил Роберт Бедронь набрал 2,9%, а глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш — 2,6%.
Поддержка остальных пяти кандидатов не превысила 1%.