Власти связали проблемы инвесторов с мемом «не пытайся покинуть Омск»

По мнению врио губернатора Александра Буркова, несмотря на привлекательность Омской области для вложений, инвесторы не хотят «двигаться в регион» из-за мема «Не пытайся покинуть Омск». Другой причиной он назвал закрытость власти

Александр Бурков (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области, объяснил инвестиционные проблемы региона его плохой репутацией. Об этом он заявил во время местного форума для журналистов «Инфорум».

«С тем лозунгом «Не пытайся покинуть Омск», который существует, у инвесторов нет желания двигаться в регион, где не хватает оптимизма», — сказал Бурков журналистам, передает местный портал Om1.ru. По его словам, еще одна причина заключается в том, что «власть долго жила в закрытом режиме». «Возможно, сказывается то, что Омск раньше был закрытым городом. Пока я не скажу, что мы привлекательны инвестиционно», — добавил глава области.

По его мнению, в регионе сейчас широкое поля для инвестиций, в том числе в аграрной отрасли, оборонном производстве и малом и среднем бизнесе, однако «в ментальном плане нет такого желания [инвестировать] у бизнеса», пояснил Бурков, сообщает Mk.ru Омск.

Чаще всего появление мема «Не пытайся покинуть Омск» приписывают событиям апреля 2014 года, когда ураганный ветер сдвинул с основания памятник-шар основателю города Ивану Бухгольцу, после чего местные жители стали шутить, что памятник пытался покинуть город.

По другой версии, мем появился раньше. Так, например, еще в декабре 2013 года в регионе вышел документальный фильм «Не пытайтесь покинуть Омск!», посвященный проблемам трудоустройства молодежи в Омске.

В июле 2017 года местный «12-канал» зарегистрировал эту фразу в качестве товарного знака, чтобы использовать ее при выпуске сувениров.

Омская область в социально-экономическом плане — один из наиболее депрессивных российских регионов. По данным на осень 2017 года, государственный долг области превысил 38 млрд руб., она не раз попадала в рейтинги регионов с самым низким качеством жизни.

Член партии «Справедливая Россия» Александр Бурков стал врио губернатора Омской области в октябре 2017 года, сменив на посту главы региона Виктора Назарова, ушедшего по собственному желанию. Бурков до этого не работал в Омской области, его политическая карьера была сосредоточена на Свердловской области, где, в частности, в 1999 году он участвовал в выборах губернатора, проиграв во втором туре Эдуарду Росселю.

Своей главной задачей новый глава Омской области называл остановку оттока населения из региона. «Почему люди покидают регион? Я вам отвечу: не видно перспективы», — заявлял Бурков в бюджетном послании на 2018 год. «Живем в стиле «неуверенной партии»: «Так, средне. Еда, вода и что-то из бытовой техники». Конечно, будет бежать молодежь», — объяснял он.

Осенью 2017 года Бурков принимал участие в специальном семинаре в Сочи, организованном РАНХиГС при поддержке Кремля для подготовки кадров на губернаторские посты. Врио губернатора он стал еще во время обучения. В апреле, поздравляя выпускников тренингов президентского кадрового резерва, глава государства Владимир Путин пожелал, чтобы на месте их работы «никакие избы не горели, не было бы необходимости останавливать поезда на ходу либо лошадей на скаку». В июне 2018 года Александр Бурков подал документы для участия в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца.