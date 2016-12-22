Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел из тюрьмы в Германии

Бывший глава Каталонии Пучдемон вышел из тюрьмы в немецком городе Ноймюнстер около 14:50 мск и сделал короткое заявление для прессы. Трансляцию выступления вел EuroNews.

Пучдемон призвал власти Испании освободить его коллег, находящихся в испанских тюрьмах. Он также поблагодарил всех за поддержку и призвал Мадрид начать диалог с «политическими лидерами Каталонии».

Экс-главу испанского региона выпустили из-под стражи под залог в размере €75 тыс.

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