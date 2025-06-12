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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Уиткофф назвал, кем Трамп мог бы работать одновременно с президентством

Уиткофф пошутил, что Трамп мог бы стать одновременно премьер-министром Израиля
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Спецпредставитель президента США также заявил, что администрация Трампа «непоколебимо защищает право Израиля на существование и процветание»
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп мог бы одновременно быть президентом США и премьер-министром Израиля. Об этом пишет The Times of Israel.

«Без обид к премьер-министру Нетаньяху, с которым я сегодня разговаривал, но я думаю, что президент Трамп может стать первым действующим президентом, который может быть премьер-министром Израиля одновременно», — сказал Уиткофф во время своего выступления на благотворительном вечере в поддержку израильской организации скорой медпомощи United Hatzalah в Нью-Йорке.

Как отмечает газета, эта шутка вызвала смешки и аплодисменты у дружелюбно настроенной к Трампу аудитории.

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Биньямин Нетаньяху


В ходе своего выступления Уиткофф также подчеркнул, что Трамп — «невероятный друг еврейского народа». По его словам, США и Израиль должны работать вместе, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие «любой ценой».

Ранее CBS News сообщал, что Израиль готов начать операцию против Ирана, о чем США уведомлены. В Вашингтоне ожидают, что Тегеран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Это одна из причин, по которой США начали частичную эвакуацию персонала. Позднее Трамп подтвердил вывод части американского персонала с Ближнего Востока на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном.

После этого The New York Times со ссылкой на источники писала, что иранские военные и правительственные чиновники разработали план на случай удара Израиля, который включает немедленный контрудар с применением сотен баллистических ракет.

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Персоны
Алина Нафикова
Стив Уиткофф Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Израиль США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
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