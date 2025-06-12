Уиткофф пошутил, что Трамп мог бы стать одновременно премьер-министром Израиля

Уиткофф назвал, кем Трамп мог бы работать одновременно с президентством

Спецпредставитель президента США также заявил, что администрация Трампа «непоколебимо защищает право Израиля на существование и процветание»

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп мог бы одновременно быть президентом США и премьер-министром Израиля. Об этом пишет The Times of Israel.

«Без обид к премьер-министру Нетаньяху, с которым я сегодня разговаривал, но я думаю, что президент Трамп может стать первым действующим президентом, который может быть премьер-министром Израиля одновременно», — сказал Уиткофф во время своего выступления на благотворительном вечере в поддержку израильской организации скорой медпомощи United Hatzalah в Нью-Йорке.

Как отмечает газета, эта шутка вызвала смешки и аплодисменты у дружелюбно настроенной к Трампу аудитории.

В ходе своего выступления Уиткофф также подчеркнул, что Трамп — «невероятный друг еврейского народа». По его словам, США и Израиль должны работать вместе, чтобы помешать Тегерану получить ядерное оружие «любой ценой».

Ранее CBS News сообщал, что Израиль готов начать операцию против Ирана, о чем США уведомлены. В Вашингтоне ожидают, что Тегеран может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Это одна из причин, по которой США начали частичную эвакуацию персонала. Позднее Трамп подтвердил вывод части американского персонала с Ближнего Востока на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном.

После этого The New York Times со ссылкой на источники писала, что иранские военные и правительственные чиновники разработали план на случай удара Израиля, который включает немедленный контрудар с применением сотен баллистических ракет.