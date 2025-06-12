Власти Индии назвали число пассажиров на борту рухнувшего самолета
На борту самолета Air India, который потерпел крушение на западе Индии, было 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников, сообщает агентство Ani со ссылкой на Генеральное управление гражданской авиации (DGCA) страны.
Россиян, по предварительным данным генконсульства в Мумбаи, в самолете не было. Российские дипломаты выясняют точную информацию, сказала ТАСС представитель МИДа Мария Захарова.
Как рассказали в ведомстве, лайнер вылетел из аэропорта города Ахмедабад (штат Гуджарат) в 13:39 по местному времени. Вскоре пилоты подали сигнал бедствия. Почти сразу после этого самолет упал.
Причину крушения власти пока не назвали.
Борт принадлежал авиакомпании Air India и направлялся в лондонский аэропорт Гатвик. Рейс выполнял самолет Boeing 787 Dreamliner.
По данным Times of India, борт рухнул в районе Мегани. На место направили несколько пожарных машин и машин скорой помощи, подъездные пути к аэропорту и дороги, прилегающие к зоне крушения, перекрыты. NDTV пишет, что несколько пострадавших пассажиров доставлены в близлежащие больницы.
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