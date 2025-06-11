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Переговоры России и США ,  
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Трамп назвал хорошим четвертый телефонный разговор с Путиным

Сюжет
Переговоры России и США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США назвал последний телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным хорошим, но отметил, что пока он результатов не принес. Об этом американский президент заявил журналистке Миранде Дивайн в ее подкасте Pod Force One.

«У нас был хороший разговор, но пока из этого ничего не вышло», — сказал Трамп в подкасте.

Он также сообщил, что преимущественно говорил с Путиным о конфликте с Украиной и о путях его урегулирования. Трамп также отметил, что у него были хорошие отношения с российским президентом, а военной операции, как и других конфликтов, могло бы не быть в случае иных результатов президентских выборов в США в 2020 году. На этих выборах Трамп проиграл, а в интервью в очередной раз назвал их результаты сфальсифицированными.

«Послушайте, у меня были отличные отношения с ним [с Путиным]. И этой войны с Украиной никогда бы не случилось, если бы выборы не были сфальсифицированы. <...> Не было бы инфляции, не было бы войны, не было бы войны с Израилем. Не было бы проблем, потому что у Ирана не было денег — они [власти Ирана] были банкротами. Они не финансировали ХАМАС или «Хезболлу». Не было бы этого позора в Афганистане, одного из самых унизительных моментов в истории нашей страны», — сказал Трамп.

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Политика

Ранее 4 июня Путин и Трамп провели четвертый телефонный разговор с начала 2025 года. Он длился около часа, президенты обсудили результаты второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также атаки Украины на российские аэродромы и новую ядерную сделку с Ираном.

Глава МИДа Сергей Лавров рассказал, что Трампу и Путину не нужны «прелюдии» в разговорах. Он отметил, что между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным установились настолько рабочие отношения, что оба, начиная по телефону разговор друг с другом, сразу переходят к делу.

До этого, 19 мая, Трамп заявил, что его более чем двухчасовой телефонный разговор с российским коллегой, который лидеры провели в тот же день, прошел очень хорошо. Республиканец добавил, что тон и дух разговора были «превосходными».

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Полина Дуганова
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Дональд Трамп
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