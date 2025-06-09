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Переговоры России и США ,  
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В МИДе назвали конфликт с Украиной «тестом» для отношений с США

Рябков: конфликт на Украине является испытанием настроя США на отношения
Сюжет
Переговоры России и США
Конфликт Москвы и Киева «естественным образом выступает в качестве испытания», после которого станет понятно, готовы ли США на восстановление отношений с Россией, считает Рябков. Кремль говорил о желании продолжить их «ремонт»

По мере продолжения конфликта Москвы и Киева можно будет понять, готовы ли США к восстановлению отношений с Россией, заявил ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков.

По словам дипломата, «украинский кризис» спровоцировали предыдущие власти Соединенных Штатов и другие западные страны, поэтому «конфликт естественным образом выступает в качестве испытания, теста, на котором проверяется серьезность настроя Вашингтона на выправление отношений» с Москвой.

Нормализация отношений и «общеполитический или, скорее, военно-политический фундамент» необходимы для возобновления полноформатного диалога с США, в том числе по вопросам контроля над вооружениями, указал Рябков. «Основным и безальтернативным элементом нормализации должна стать готовность Вашингтона на деле проявлять уважение к коренным интересам России», — считает замминистра.

МИД заявил о постоянном контакте Лаврова и Рубио
Политика
Сергей Лавров (второй слева) и Марко Рубио (в первом ряду&nbsp;справа)

Пока Россия не получала от США никаких конкретных предложений по контролю над вооружениями, добавил он.

В середине мая Рябков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона «были приведены в состояние, близкое к полному коллапсу» из-за предшественников Дональда Трампа, и призвал не увязывать ход российско-украинских переговоров с подготовкой встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечал замглавы МИДа, «при всей важности украинского сюжета» это не единственное, что будет учитывать Москва.

Делегации России и США 18 февраля провели в Саудовской Аравии первые за три года полноценные переговоры. Они были посвящены урегулированию с Украиной, а также восстановлению отношений Москвы и Вашингтона. Этому предшествовал телефонный разговор Трампа с Путиным. С тех пор президенты поговорили еще несколько раз. Рябков рассказывал, что постоянные контакты поддерживают и главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Марко Рубио.

Трамп в связи с продолжающимися боями на Украине не раз выступал с критикой как в адрес Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского. Например, в конце мая он заявил, что Путин «играет с огнем», и добавил, что если бы не он, то с Россией случилось бы много «действительно плохих вещей». Кремль связал это с «эмоциональной перегрузкой» из-за усилий Вашингтона по урегулированию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована продолжать «ремонт» отношений с США.

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