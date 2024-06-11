 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны Словакии посчитали незаконной передачу Киеву 13 МиГ-29

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам госсекретаря Минобороны Словакии, Конституция запрещает правительству, уходящему в отставку, предпринимать серьезные шаги во внешней политике. Отправка 13 МиГ-29 стоимостью более €500 млн является таким шагом, сказал он
Истребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 (Фото: Министерство обороны Словакии)

Передача Украине истребителей МиГ-29 Словакии была нелегальной, сообщил госсекретарь Минобороны республики Игор Мелихер. Видео с соответствующим обращением чиновника опубликовала правящая словацкая партия «Курс — социальная демократия» (SMER) на своем YouTube-канале.

«Сегодня стало ясно, что нет никаких официальных документов Министерства обороны, которые бы разрешали бывшему министру пойти на такой шаг», — сказал он.

На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) Мелихер дополнил, что речь идет о Ярославе Нади, который занимал пост главы Минобороны Словакии с марта 2020 года по май 2023 года.

Премьер Словакии предупредил об эскалации из-за ударов Украины по России
Политика
Роберт Фицо

По словам госсекретаря, Конституция Словакии запрещает правительству, уходящему в отставку, предпринимать серьезные шаги во внешней политике. «Отправка истребителей стоимостью более €500 млн, безусловно, является таким шагом», — подчеркнул он.

Мелихер сказал, что, как должностное лицо, он обязан исправить ошибки и это была одна из них. «Именно поэтому я готовлю судебные иски, о которых вскоре сообщу вам», — обещал он.

В декабре 2022 года Национальный совет Словакии вынес вотум недоверия правительству республики, которое тогда возглавлял Эдуард Хегер. Несмотря на это, кабмин продолжил свою работу до формирования нового правительства.

Премьер Словакии предупредил об эскалации из-за ударов Украины по России
Политика
Роберт Фицо

В апреле 2023 года словацкое Минобороны заявило о передаче 13 истребителей МиГ-29 Киеву. Москва осуждает поставки западных вооружений Киеву и полагает, что они лишь затягивают конфликт.

В сентябре 2023 года на выборах победила SMER с 22,94% голосов. Роберт Фицо стал премьер-министром страны в конце октября. Политик выступает против передачи вооружений Украине. Фицо говорил, что согласие США и других западных стран на удары Киевом полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации». 15 мая на премьера было совершено покушение.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Словакия Украина МиГ-29 поставки оружия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В больнице сообщили, что премьеру Словакии Фицо стало лучше
Политика
В МВД Словакии допустили, что стрелявший в Фицо действовал в сговоре
Политика
Президент Болгарии рассказал о реалиях конфликта для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 16:47
Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом Политика, 21:00
Сборная Украины разгромно победила в последнем матче перед Евро-2024 Спорт, 20:56
В Минобороны Словакии посчитали незаконной передачу Киеву 13 МиГ-29 Политика, 20:55
Названы даты слушаний в CAS по делу о золоте фигуристов на ОИ-2022 Спорт, 20:53
Рискнет ли Израиль начать в Ливане войну против «Хезболлы» Политика, 20:50
В Одессе сотрудники военкомата подрались с бригадой скорой помощи Политика, 20:47
Глава Rheinmetall предупредил о задержках в поставках оружия Украине Политика, 20:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
7 простых шагов для получения машины в лизинг быстро РБК и ВТБ Лизинг, 20:39
Бывший мэр Купянска умер после покушения Политика, 20:34
На Украине учебным заведениям запретили кондиционеры для экономии энергии Политика, 20:12
Плющенко и Авербух получили многомиллионные гранты на ледовые шоу Спорт, 20:01
Президент Болгарии рассказал о реалиях конфликта для Украины Политика, 20:00
Биткоин-трейдеры снизили аппетит к риску перед выходом макроданных в США Крипто, 19:58
Суд запретил называть Усманова владельцем виллы в Германии Бизнес, 19:53