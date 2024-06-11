В Минобороны Словакии посчитали незаконной передачу Киеву 13 МиГ-29

По словам госсекретаря Минобороны Словакии, Конституция запрещает правительству, уходящему в отставку, предпринимать серьезные шаги во внешней политике. Отправка 13 МиГ-29 стоимостью более €500 млн является таким шагом, сказал он

Истребители МиГ-29 (Фото: Министерство обороны Словакии)

Передача Украине истребителей МиГ-29 Словакии была нелегальной, сообщил госсекретарь Минобороны республики Игор Мелихер. Видео с соответствующим обращением чиновника опубликовала правящая словацкая партия «Курс — социальная демократия» (SMER) на своем YouTube-канале.

«Сегодня стало ясно, что нет никаких официальных документов Министерства обороны, которые бы разрешали бывшему министру пойти на такой шаг», — сказал он.

На своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России) Мелихер дополнил, что речь идет о Ярославе Нади, который занимал пост главы Минобороны Словакии с марта 2020 года по май 2023 года.

По словам госсекретаря, Конституция Словакии запрещает правительству, уходящему в отставку, предпринимать серьезные шаги во внешней политике. «Отправка истребителей стоимостью более €500 млн, безусловно, является таким шагом», — подчеркнул он.

Мелихер сказал, что, как должностное лицо, он обязан исправить ошибки и это была одна из них. «Именно поэтому я готовлю судебные иски, о которых вскоре сообщу вам», — обещал он.

В декабре 2022 года Национальный совет Словакии вынес вотум недоверия правительству республики, которое тогда возглавлял Эдуард Хегер. Несмотря на это, кабмин продолжил свою работу до формирования нового правительства.

В апреле 2023 года словацкое Минобороны заявило о передаче 13 истребителей МиГ-29 Киеву. Москва осуждает поставки западных вооружений Киеву и полагает, что они лишь затягивают конфликт.

В сентябре 2023 года на выборах победила SMER с 22,94% голосов. Роберт Фицо стал премьер-министром страны в конце октября. Политик выступает против передачи вооружений Украине. Фицо говорил, что согласие США и других западных стран на удары Киевом полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации». 15 мая на премьера было совершено покушение.