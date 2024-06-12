Reuters узнал, что ХАМАС отклонил план перемирия Байдена

Мирный план Байден включает в себя три фазы: прекращение огня на шесть недель, освобождение заложников и полный вывод израильских войск. ХАМАС, который изначально оценивал план положительно, все-же отклонил его, выяснил Reuters

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Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение об обмене заложниками и перемирии в секторе Газа, представленное президентом США Джо Байденом в конце мая, пишет Reuters со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

«Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС. В своем ответе ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом Байденом», — цитирует источника агентство.

По его словам, вместо этого ХАМАС потребовал полного прекращения огня и новый график вывода израильских войск из сектора Газа. Позицию группировки в разговоре с Reuters представитель ХАМАС. Он подчеркнул, что прекращение огня должно привести к окончательному прекращению боевых действий в секторе Газа, выводу израильских войск, восстановлению палестинского анклава и освобождению палестинских заключенных.

31 мая американский лидер объявил, что после интенсивных дипломатических усилий со стороны США, Катара, Египта и других ближневосточных государств Израиль выдвинул новое предложение по обмену заключенными и приостановке боевых действий в секторе Газа. По словам Байдена, соглашение предусматривает три фазы: прекращение огня на шесть недель, освобождение всех заложников, полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, возвращение палестинцев в Газу и ее восстановление.

Советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Фальк 2 июня сообщил о согласии Израиля на предложенную Байденом сделку, хотя она «не очень хорошая». ХАМАС тогда также «позитивно» оценил этот план. «ХАМАС подтверждает свою готовность позитивно и конструктивно отнестись к любому предложению, основанному на постоянном прекращении огня и полном выводе [израильских сил] из сектора Газа, восстановлении [Газы] и возвращении перемещенных лиц на свои места наряду с выполнением подлинного соглашения об обмене пленными, если оккупация четко объявит о своей приверженности такому соглашению», — говорилось в заявлении группировки.