ХАМАС назвал «позитивным» план Израиля с полным выводом войск из Газы

Предложение Израиля о «трехэтапном» перемирии в секторе Газа, о котором накануне рассказал президент США Джо Байден, является «позитивным и конструктивным», передает Reuters со ссылкой на заявление ХАМАС.

«ХАМАС подтверждает свою готовность позитивно и конструктивно отнестись к любому предложению, основанному на постоянном прекращении огня и полном выводе [израильских сил] из сектора Газа, восстановлении [Газы] и возвращении перемещенных лиц на свои места, наряду с выполнением подлинного соглашения об обмене пленными, если оккупация четко объявит о своей приверженности такому соглашению. — говорится в заявлении группировки.

Один из палестинских источников Reuters отметил, что ХАМАС считает, что позиция Байдена изменилась и сейчас больше сосредоточена на том, чтобы оказать давление на Израиль.

Байден представил трехэтапный план Израиля по урегулированию конфликта с Палестиной накануне. Первая его часть предусматривает перемирие на шесть недель и вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа. Также планируется освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных. На этом этапе Израиль и ХАМАС должны договориться о постоянном прекращении огня.

На второй стадии будет произведен обмен всех оставшихся в живых заложников, включая военнослужащих. Третья фаза будет включать в себя план по восстановлению Газы и возвращение останков погибших заложников их семьям.

18 мая телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники сообщила, что переговоры об обмене пленными между Израилем и ХАМАС приостановлены из-за разногласий сторон. По словам собеседников Kan, участвующих в переговорах, главным условием посредников — Египта и Катара — стало окончание войны в обмен на освобождение израильских заложников.

Позиции Израиля и ХАМАС сильно разошлись в понимании термина «конец войны», а также из-за требования израильской стороны дать возможность накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать исламистское движение. Египет и Катар поддержали позицию ХАМАС, с которой не согласен Израиль.

Однако уже 23 мая The Jerusalem Post сообщила, что военный кабинет Израиля решил вернуться к переговорам с ХАМАС по заложникам. Заседание военного кабинета, по данным газеты, длилось четыре часа, большинство участников одобрили решение продолжить работу над сделкой по заложникам.