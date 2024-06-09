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Палестино-израильский конфликт ,  
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WSJ узнала об угрозах Египта и Катара лидерам ХАМАС по требованию США

WSJ: Египет и Катар угрожали ХАМАС по требованию США из-за сделки с Израилем
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Байден раннее озвучил обсуждаемое предложение по прекращению огня в секторе Газа и обмену израильских заложников на палестинских заключенных. Для его принятия группировкой ХАМАС США потребовали от посредников пригрозить ее лидерам
Фото: Ramadan Abed / Reuters
Фото: Ramadan Abed / Reuters

Египет и Катар угрожали лидерам ХАМАС санкциями, заморозкой активов, арестом и высылкой из Дохи в случае несогласия с прекращением огня в конфликте с Израилем, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, такие предупреждения были сделаны по требованию США, которые стремятся к заключению сделки между сторонами.

Однако таким образом желаемого добиться не удалось, отмечает WSJ.
Издание приводит заявления лидеров группировки Исмаила Хании и Яхьи Синвара о том, что ХАМАС не примет нынешнее предложение о сделке, которое неделю назад озвучил президент США Джо Байден. Причина — то, что оно не гарантирует прекращения войны, и расхождения между документом и заявлениями главы государства, сообщили в группировке.

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31 мая американский лидер сообщил, что представителям ХАМАС предложили дорожную карту, подразумевающую три этапа сделки:

  • первая фаза длительностью шесть недель включала бы в себя временное прекращение огня; вывод израильских войск из всех населенных пунктов сектора Газы; освобождение ряда заложников — включая женщин, стариков, раненых (в том числе американцев) — в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных; передачу части останков погибших заложников семьям; возвращение мирных жителей Палестины в свои дома на севере сектора Газа (они были эвакуированы на юг); увеличение объемов гуманитарной помощи; переговоры о постоянном прекращении боевых действий.
  • вторая фаза — обмен всех оставшихся заложников; окончательный уход израильских войск из Газы; постоянное прекращение огня.
  • третья — реализация крупного плана реконструкции сектора и возвращение семьям останков всех погибших заложников.

Байден отмечал, что призвал Израиль согласиться на сделку, поскольку «бесконечная война» приведет к тому, что он увязнет в войне с ХАМАС и будет усиливаться его изоляция в мире. «ХАМАС должен принять сделку», — подчеркивал президент.

The Washington Post (WP) указывает, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал «санкционирование» этого предложения руководством еврейского государства, но однозначно он его не поддерживал. В частности, политик из-за угроз потери своего поста отказался от автоматического «перехода» между первой и второй фазами и подтвердил приверженность Израиля полному уничтожению ХАМАС. WP пишет, что несмотря на призывы США, заключение соглашения представляется все более маловероятным, прогресса в переговорах нет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ХАМАС Египет Катар США
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