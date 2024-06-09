WSJ узнала об угрозах Египта и Катара лидерам ХАМАС по требованию США
Египет и Катар угрожали лидерам ХАМАС санкциями, заморозкой активов, арестом и высылкой из Дохи в случае несогласия с прекращением огня в конфликте с Израилем, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, такие предупреждения были сделаны по требованию США, которые стремятся к заключению сделки между сторонами.
Однако таким образом желаемого добиться не удалось, отмечает WSJ.
Издание приводит заявления лидеров группировки Исмаила Хании и Яхьи Синвара о том, что ХАМАС не примет нынешнее предложение о сделке, которое неделю назад озвучил президент США Джо Байден. Причина — то, что оно не гарантирует прекращения войны, и расхождения между документом и заявлениями главы государства, сообщили в группировке.
31 мая американский лидер сообщил, что представителям ХАМАС предложили дорожную карту, подразумевающую три этапа сделки:
- первая фаза длительностью шесть недель включала бы в себя временное прекращение огня; вывод израильских войск из всех населенных пунктов сектора Газы; освобождение ряда заложников — включая женщин, стариков, раненых (в том числе американцев) — в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных; передачу части останков погибших заложников семьям; возвращение мирных жителей Палестины в свои дома на севере сектора Газа (они были эвакуированы на юг); увеличение объемов гуманитарной помощи; переговоры о постоянном прекращении боевых действий.
- вторая фаза — обмен всех оставшихся заложников; окончательный уход израильских войск из Газы; постоянное прекращение огня.
- третья — реализация крупного плана реконструкции сектора и возвращение семьям останков всех погибших заложников.
Байден отмечал, что призвал Израиль согласиться на сделку, поскольку «бесконечная война» приведет к тому, что он увязнет в войне с ХАМАС и будет усиливаться его изоляция в мире. «ХАМАС должен принять сделку», — подчеркивал президент.
The Washington Post (WP) указывает, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху признал «санкционирование» этого предложения руководством еврейского государства, но однозначно он его не поддерживал. В частности, политик из-за угроз потери своего поста отказался от автоматического «перехода» между первой и второй фазами и подтвердил приверженность Израиля полному уничтожению ХАМАС. WP пишет, что несмотря на призывы США, заключение соглашения представляется все более маловероятным, прогресса в переговорах нет.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает