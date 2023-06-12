Сильвио Берлускони в 15 цитатах

Сильвио Берлускони запомнился не только ярким стилем руководства, но и многочисленными острыми и противоречивыми высказываниями о себе, политике и мировых лидерах. РБК вспомнил, что он говорил в разные годы

Сильвио Берлускони (Фото: Max Rossi / Reuters)

О политике и своей карьере

В политику Сильвио Берлускони пришел в 1994 году, когда создал политическое движение «Вперед, Италия» (Forza Italia) и установил политический рекорд, когда спустя 60 дней выиграл общенациональные парламентские выборы, набрав 43% (более 8 млн) голосов.

«Италия — страна, которую я люблю. Здесь мои корни, мои надежды, мои горизонты. Здесь я научился своей профессии предпринимателя у своего отца и у жизни. Здесь я познал страсть к свободе. Я решил выйти на поле боя и заняться общественными делами, потому что не хочу жить в нелиберальной стране, управляемой незрелыми силами и людьми, тесно связанными с политически и экономически несостоятельным прошлым», — телеканалу Tg, январь 1994 года.

Дочь политика Барбара называла отца самым преследуемым в мире человеком — 86 судебных процессов и более 4000 слушаний за карьеру, подвела она итог в феврале 2023 года. «Обвинять меня в коррупции — это все равно что арестовать мать Терезу из Калькутты за то, что ребенок из ее учреждения украл яблоко», — говорил Берлускони газете Corriere della Sera в декабре 1997 года.

Политик любил говорить о своей исключительности и подчеркивать, что добился всего сам: «Нет никого на мировой сцене, кто мог бы сравниться со мной, ни у кого из политиков нет моего прошлого, нет такой истории, какая есть у меня. С личной точки зрения если у кого и есть преимущество, так это у меня. Когда я сижу рядом с тем или иным премьер-министром или главой государства, всегда есть кто-то, кто хочет доказать, что он лучший, и этот кто-то не я. Мое мастерство не подлежит сомнению. Моя человеческая основа, моя история — другие о ней мечтают» (Ansa, март 2001 года).

Как отмечал в своей книге «Итальянцы» Джон Хупер, итальянцы не просто хотят, чтобы их политики одевались и выглядели безупречно, а пристально изучают их в поисках ключа к разгадке их настоящей личности. Прическа Берлускони стала его визитной карточкой: «Их [волос] у меня немного, потому что мозг увеличился и вытеснил их» (газета La Stampa, март 2001 года).

«Я? Я всегда работал, у меня не было времени стареть», — рассказал Берлускони после очередных удачных выборов в апреле 2018 года.





О Тэтчер, Каддафи, Обаме и Трампе

«Если бы это была красивая цыпочка, я бы ее запомнил», — так политик отозвался от бывшем премьере Великобритании Маргарет Тэтчер в июле 2007 года в интервью, которое дал будущему премьеру Борису Джонсону.

Убитый в 2011 году ливийский диктатор Муаммар Каддафи запомнился Берлускони гораздо лучше: «За эти 15 лет у меня была возможность несколько раз встретиться с Каддафи и завязать с ним настоящую и глубокую дружбу: я признаю великую мудрость лидера», — говорил он в июне 2009 года.

Муаммар Каддафи и Сильвио Берлускони (Фото: Imago stock&people / Global Look Press)

Ремарки Берлускони о Бараке Обаме и его «загаре» вызвали шквал критики, так как могли считаться расистскими. «Обама — молодой, красивый и загорелый, и поэтому я думаю, что есть возможности для развития хорошего сотрудничества», — так Берлускони рекомендовал президента США президенту России Дмитрию Медведеву в ноябре 2008 года на переговорах в Кремле.

«Думаю, я знаю, почему американцы его выбрали. Дональд Трамп многие годы входил в дома американцев как телезвезда, он стал кем-то, к кому обращаешься на «ты». Как итальянцы зовут меня Сильвио, так его зовут Дональдом», — объяснял он политический успех Дональда Трампа в апреле 2017 года.

О Владимире Путине и Владимире Зеленском

«Путин — человек, который уважает других, он вдумчивый, он глубоко либеральный человек, который держит свое слово. Он настоящий демократ», — так Берлускони характеризовал своего друга в 2015 году на молодежном форуме «Братьев Италии».

«Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован поведением Владимира Путина. <...> Я знал его около 20 лет, и он всегда казался мне демократом и человеком мира», — сказал он в апреле 2022 года на съезде своей партии «Вперед, Италия» (цитата по AFP).

Владимир Путин и Сильвио Берлускони (Фото: Артем Коротаев / Epsilon / Getty Images)

Через несколько месяцев Берлускони вспоминал российского президента с теплотой: «На мой день рождения Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками ламбруско и таким же милым письмом. Я знал его как миролюбивого и рассудительного человека», — сказал он депутатам партии в октябре 2022 года. После этих слов партии пришлось уточнять, что речь шла о давнем дне рождения, а Берлускони заявил, что его слова были шуткой.

Президента Украины итальянский политик критиковал. «Если бы я был премьер-министром, я бы не поехал говорить с Зеленским, потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного синьора», — сказал Берлускони после голосования на региональных выборах в феврале 2023 года.

О крайне правых

Берлускони постоянно обвиняли в том, что он дал политическую дорогу крайне правым партиям. На последних парламентских выборах в Италии в 2022 году наибольшее число голосов впервые после падения фашистского режима Бенито Муссолини получила крайне правая партия «Братья Италии», шедшая на выборы в коалиции с «Лигой» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Берлускони. Лидер «Братьев» Джорджия Мелони стала премьер-министром. «Муссолини никого не убивал, Муссолини отправлял людей на отдых в заточении», — так о фашистском лидере отзывался Берлускони в сентябре 2003 года.

Сильвио Берлускони, Джорджия Мелони и Маттео Сальвини (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

«Мы были теми, кто привел «Лигу» и фашистов в правительство. Мы их узаконили <...> Мы изобрели правый центр. Мы находимся в центре, и мы его мозг, сердце и позвоночник. Без нас правого центра не было бы. Мы вынуждены оставаться в центре правых; если бы у них не было нас, они были бы правыми экстремистами, неспособными побеждать и управлять», — настаивал на своем лидерстве в коалиции Берлускони в сентябре 2019 года.