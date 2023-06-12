Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области Общество, 22:06
Умер чемпион Олимпиады-1980 по волейболу Вячеслав Зайцев Спорт, 22:03
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 22:01
Байден временно перестал появляться на публике из-за зубной боли Политика, 21:41
Сильвио Берлускони в 15 цитатах Политика, 21:30
Fox потребовал от ушедшего ведущего Карлсона закрыть шоу в Twitter Технологии и медиа, 21:29
Сборная Украины упустила победу над Германией, пропустив на 91-й минуте Спорт, 21:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 21:00
У берегов Финляндии обнаружили способного кусать людей морского окуня Общество, 20:44
Трансферная стоимость Роналду впервые за 19 лет оказалась ниже €20 млн Спорт, 20:38
Пакистан расплатился с Россией за нефть в юанях Экономика, 20:38
Власти сообщили о хакерском взломе радиостанций в нескольких регионах Политика, 20:28
L'Equipe сообщила о тяжелом состоянии вратаря ПСЖ после удара копытом Спорт, 20:16
Берлин предупредил о проблемах при прекращении поставок газа из России Экономика, 20:02
Политика ,  
0 

Сильвио Берлускони в 15 цитатах

Сильвио Берлускони — о себе, политике, президентах США, Путине и Зеленском
Сильвио Берлускони запомнился не только ярким стилем руководства, но и многочисленными острыми и противоречивыми высказываниями о себе, политике и мировых лидерах. РБК вспомнил, что он говорил в разные годы
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Max Rossi / Reuters)

О политике и своей карьере

В политику Сильвио Берлускони пришел в 1994 году, когда создал политическое движение «Вперед, Италия» (Forza Italia) и установил политический рекорд, когда спустя 60 дней выиграл общенациональные парламентские выборы, набрав 43% (более 8 млн) голосов.

«Италия — страна, которую я люблю. Здесь мои корни, мои надежды, мои горизонты. Здесь я научился своей профессии предпринимателя у своего отца и у жизни. Здесь я познал страсть к свободе. Я решил выйти на поле боя и заняться общественными делами, потому что не хочу жить в нелиберальной стране, управляемой незрелыми силами и людьми, тесно связанными с политически и экономически несостоятельным прошлым», — телеканалу Tg, январь 1994 года.

Дочь политика Барбара называла отца самым преследуемым в мире человеком — 86 судебных процессов и более 4000 слушаний за карьеру, подвела она итог в феврале 2023 года. «Обвинять меня в коррупции — это все равно что арестовать мать Терезу из Калькутты за то, что ребенок из ее учреждения украл яблоко», — говорил Берлускони газете Corriere della Sera в декабре 1997 года.

Политик любил говорить о своей исключительности и подчеркивать, что добился всего сам: «Нет никого на мировой сцене, кто мог бы сравниться со мной, ни у кого из политиков нет моего прошлого, нет такой истории, какая есть у меня. С личной точки зрения если у кого и есть преимущество, так это у меня. Когда я сижу рядом с тем или иным премьер-министром или главой государства, всегда есть кто-то, кто хочет доказать, что он лучший, и этот кто-то не я. Мое мастерство не подлежит сомнению. Моя человеческая основа, моя история — другие о ней мечтают» (Ansa, март 2001 года).

Как отмечал в своей книге «Итальянцы» Джон Хупер, итальянцы не просто хотят, чтобы их политики одевались и выглядели безупречно, а пристально изучают их в поисках ключа к разгадке их настоящей личности. Прическа Берлускони стала его визитной карточкой: «Их [волос] у меня немного, потому что мозг увеличился и вытеснил их» (газета La Stampa, март 2001 года).

«Я? Я всегда работал, у меня не было времени стареть», — рассказал Берлускони после очередных удачных выборов в апреле 2018 года.

«Бури меня не пугают»: чем запомнится Сильвио Берлускони
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф
Не только для пилотов: чем полезны чек-листы
Дизайн не в чести: почему от Apple не стоит ждать гениальных гаджетов
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером

О Тэтчер, Каддафи, Обаме и Трампе

«Если бы это была красивая цыпочка, я бы ее запомнил», — так политик отозвался от бывшем премьере Великобритании Маргарет Тэтчер в июле 2007 года в интервью, которое дал будущему премьеру Борису Джонсону.

Убитый в 2011 году ливийский диктатор Муаммар Каддафи запомнился Берлускони гораздо лучше: «За эти 15 лет у меня была возможность несколько раз встретиться с Каддафи и завязать с ним настоящую и глубокую дружбу: я признаю великую мудрость лидера», — говорил он в июне 2009 года.

Муаммар Каддафи и Сильвио Берлускони
Муаммар Каддафи и Сильвио Берлускони (Фото: Imago stock&people / Global Look Press)

Ремарки Берлускони о Бараке Обаме и его «загаре» вызвали шквал критики, так как могли считаться расистскими. «Обама — молодой, красивый и загорелый, и поэтому я думаю, что есть возможности для развития хорошего сотрудничества», — так Берлускони рекомендовал президента США президенту России Дмитрию Медведеву в ноябре 2008 года на переговорах в Кремле.

«Думаю, я знаю, почему американцы его выбрали. Дональд Трамп многие годы входил в дома американцев как телезвезда, он стал кем-то, к кому обращаешься на «ты». Как итальянцы зовут меня Сильвио, так его зовут Дональдом», — объяснял он политический успех Дональда Трампа в апреле 2017 года.

О Владимире Путине и Владимире Зеленском

«Путин — человек, который уважает других, он вдумчивый, он глубоко либеральный человек, который держит свое слово. Он настоящий демократ», — так Берлускони характеризовал своего друга в 2015 году на молодежном форуме «Братьев Италии».

«Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован поведением Владимира Путина. <...> Я знал его около 20 лет, и он всегда казался мне демократом и человеком мира», — сказал он в апреле 2022 года на съезде своей партии «Вперед, Италия» (цитата по AFP).

Владимир Путин и Сильвио Берлускони
Владимир Путин и Сильвио Берлускони (Фото: Артем Коротаев / Epsilon / Getty Images)

Через несколько месяцев Берлускони вспоминал российского президента с теплотой: «На мой день рождения Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками ламбруско и таким же милым письмом. Я знал его как миролюбивого и рассудительного человека», — сказал он депутатам партии в октябре 2022 года. После этих слов партии пришлось уточнять, что речь шла о давнем дне рождения, а Берлускони заявил, что его слова были шуткой.

Президента Украины итальянский политик критиковал. «Если бы я был премьер-министром, я бы не поехал говорить с Зеленским, потому что мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось, поэтому я очень негативно оцениваю действия данного синьора», — сказал Берлускони после голосования на региональных выборах в феврале 2023 года.

О крайне правых

Берлускони постоянно обвиняли в том, что он дал политическую дорогу крайне правым партиям. На последних парламентских выборах в Италии в 2022 году наибольшее число голосов впервые после падения фашистского режима Бенито Муссолини получила крайне правая партия «Братья Италии», шедшая на выборы в коалиции с «Лигой» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Берлускони. Лидер «Братьев» Джорджия Мелони стала премьер-министром. «Муссолини никого не убивал, Муссолини отправлял людей на отдых в заточении», — так о фашистском лидере отзывался Берлускони в сентябре 2003 года.

Сильвио Берлускони, Джорджия Мелони и Маттео Сальвини
Сильвио Берлускони, Джорджия Мелони и Маттео Сальвини (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

«Мы были теми, кто привел «Лигу» и фашистов в правительство. Мы их узаконили <...> Мы изобрели правый центр. Мы находимся в центре, и мы его мозг, сердце и позвоночник. Без нас правого центра не было бы. Мы вынуждены оставаться в центре правых; если бы у них не было нас, они были бы правыми экстремистами, неспособными побеждать и управлять», — настаивал на своем лидерстве в коалиции Берлускони в сентябре 2019 года.

Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Сильвио Берлускони смерть высказывания Владимир Путин Барак Обама
Материалы по теме
Наследство Берлускони оценили в €4 млрд
Финансы
«Бури меня не пугают»: чем запомнится Сильвио Берлускони
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter