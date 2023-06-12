На пенсии – в политику: каким был Сильвио Берлускони в разные годы. Видео

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В Милане на 87-м году жизни скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В последние месяцы политик страдал от лейкемии и развившейся на этом фоне пневмонии.

До прихода в политику в 1994 году, когда ему было 57 лет, Берлускони долгие годы занимался бизнесом. Начинал он в строительной отрасли и к середине 1970-х сделал состояние как крупный в Италии застройщик, а потом увлекся медиабизнесом, создав крупную сеть телеканалов. В середине 80-х будущий премьер купил футбольный клуб «Милан», которым впоследствии владел в течение 30 лет.

Берлускони был дважды женат. Женщины на протяжении всей жизни были его «страшным крестом и величайшей страстью», пишет Vanity Fair Italy. Сам он признавался при жизни: «Я не святой. Я люблю жизнь и люблю женщин, в моем возрасте никто не может заставить меня изменить свой образ жизни».

Итальянское правительство Берлускони возглавлял четыре раза, после последней отставки в 2011 году вместе со своей партией «Вперед, Италия» ушел в оппозицию, а в октябре 2022 года сумел вернуться в большую политику, избравшись сенатором.

В хронике РБК – главные этапы в карьере Сильвио Берлускони.